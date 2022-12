Les cases de turisme rural de les comarques del Berguedà i el Solsonès han tancat un pont de la Puríssima "fluix" amb ocupacions mitjanes d'entre el 50 i el 60%. Així ho ha explicat a l'ACN el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, que assegura que, en comparació amb l'any passat, hi ha hagut una "baixada notable". Baños atribueix aquesta situació a la pujada del preu dels combustibles i també al fet que, al ser un pont molt llarg, "potser hi ha gent que ha decidit agafar un avió i marxar més lluny". Per contra, a Osona les xifres d'ocupació han sigut "molt bones" per la celebració de dos esdeveniments multitudinaris: la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.

El turisme rural del Berguedà va registrar ocupacions del 80% durant el pont de la Puríssima de l'any passat. Enguany, en canvi, les xifres no han superat el 60%. Així ho constata el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, que apunta que també s'han fet moltes reserves d'última hora i que alguns establiments "han acceptat reservar només dues nits i no tres com és habitual". Baños creu que poden haver influït diversos sectors en aquesta davallada de l'ocupació, entre els quals l'increment del preu dels combustibles o que la gent hagi optat per agafar un avió i fer viatges més llargs. D'altra banda, Baños sí que ha constatat un increment de reserves de cara Nadal. De fet, aquest empresari avança que, de cara les festes de Nadal, "ja hem notat una tendència més elevada en comparació als anys anteriors". Una situació similar s'ha repetit al Solsonès, on des de Turisme Rural Associació del Solsonès (TRAS) constaten que les xifres d'ocupació s'han situat a l'entorn del 50%. La presidenta de l'ens, Pilar Bielsa, explica que els ponts tan llargs "costen d'omplir" perquè molta gent opta per fer viatges més llargs. La situació contrasta amb la que s'ha viscut a Osona, on s'han celebrat dues cites tradicionals que han atret milers de visitants i han omplert restaurants i establiments hotelers. Es tracta de la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.