El cant, una píndola per millorar l'estat d'ànim i estimular la memòria

Les cançons són capaces de recuperar records perduts i de fer reviure emocions. Ho constata el projecte Grans Encants, una iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà per fer cantar la gent gran dirigida pel músic Jordi Costa, el Sec, creador de projectes de cant massiu. Ha explicat a Regió7 que «és impressionant veure la implicació dels avis i persones amb demència, com canten, com s’il·lusionen i com s’emocionen».

Des de finals d’octubre fins a mitjans de desembre han cantat cançons que ells mateixos han triat, temes de tota una vida com Camino Verde, La bella Lola, El meu avi, Baixant de la Font del Gat o els plens de la Patum. Amb les sessions de cant «compartim música i compartim vida», assegura Jordi Costa. Certament, els ulls dels participants transmeten la felicitat de cantar plegats i de reviure moments viscuts. Es palpen sensacions de benestar i de felicitat. Jordi Costa ho defineix com «el poder de les cançons». Tenen un poder terapèutic que gràcies als Grans Encants ha permès a la gent gran o amb demències «passar una estona divertida i relaxada cantant en grup», assenyalava Pep Aranda, usuari de l’hospital de dia psicogeriàtric de Berga. Una altra usuària, Dolors Garrido, puntuava la sessions musicals amb «un 10!» i remarcava que als seus 88 anys activitats com aquesta la fan sentir molt bé: «Cada cop que hem cantem junts fent aquesta activitat social m’he sentit molt més animada». L’entrega i la participació és admirable. L’Eulàlia i la Laura, educadora social i auxiliar de l’hospital de dia ho han viscut amb entusiasme: «Cada dia fem activitats amb els usuaris i n’hi ha de molt enriquidores, però realment cantar en grup ha estat molt gratificant per a ells» . L’objectiu de millorar la salut i el benestar emocional de la gent gran amb la música s’ha acomplert. Rosa Genovès, tècnica de l’Oficina d’Inclusió del Consell del Berguedà, se’n sent orgullosa: «les sessions funcionen molt bé i hem comprovat que els participants milloren l’estat d’ànim abans i després de cantar. Tots esperen el Jordi Costa amb moltes ganes, i al llarg d’aquestes setmanes s’han anat repetint expressions de «quan hi tornarem?», «que bé que ens ho hem passat!», o «em sento molt jove!». Sensacions molt enriquidores: «Compartir amb ells aquestes estones és un regal», ha manifestat Jordi Costa. Per la seva banda, el president del Consell, Josep Lara, ha remarcat a l’ACN, «la rellevància del projecte en una de les comarques amb més població envellida». Els resultats són tan bons que la iniciativa tindrà continuïtat. La primera edició dels Grans Encants s’ha pogut fer a Berga, Gironella i Bagà gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Cantada final El projecte Grans Encants va arrencar a finals d’octubre a tres punts del Berguedà: a l’hospital de dia de Berga amb 19 usuaris; al Club Sant Jordi de Bagà amb 36 participants; i a la Llar de Gironella, amb 24 i cantaires. Després de sis sessions a cadascuna de les poblacions, la cloenda es farà amb una cantada conjunta dels tres grups a Gironella. Serà el dimarts 20 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda al Local del Blat i és una activitat oberta a tothom, tal com remarca Rosa Genovès: «Convidem a tothom a venir a cantar amb la gent gran les seves cançons». Serà un final de festa per cantar col·lectivament els temes que ja s’han anat practicant en les sessions i a també s’interpretaran algunes nadales. L’acte també servirà per homenatjar a la vuitantena de persones grans que hi han participat.