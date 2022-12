Berga reprèn l'Any Ballarín, per commemorar el centenari del naixement de mossèn Josep Maria Ballarín (1920-2016). La intenció era fer els actes d'homenatge el 2020 però la pandèmia ho va impedir i es faran al llarg de tot el 2023. Una comissió organitzadora ha programat nombroses activitats per donar a conèixer totes les facetes del mossèn: home d'església, articulista del diari Avui, novel·lista, amb talent pels dibuixos, compromès amb Catalunya i gran aficionat del Barça. Per parlar de la figura de Ballarín es farà una xerrada o col·loqui cada mes, amb la participació de diferents personalitats.

Seran dotze actes que es complementaran amb una exposició itinerant, amb visites guiades al santuari de Queralt i a Gósol, amb uns premis literaris, i no es descarta l'edició d'un llibre.

Exposició itinerant

Carles Turat i Jordi Sort, dos dels membres de la comissió organitzadora del centenari del naixement de mossèn Ballarín han presentat la iniciativa aquest dimarts a la Llibreria Sense Paraules de Berga. De moment no han concretat el calendari de la programació, però sí que han fet algunes pinzellades de com serà l'Any Ballarín. Han explicat que l'exposició itinerant ha de servir perquè recordar qui era Ballarín i per difondre la seva obra, així com acostar la figura del capellà a les generacions més joves. A la mostra s'hi podran veure objectes personals de Ballarín, i dibuixos i escrits seus, entre d'altres. El comissari serà Xavier Pedrals, antic arxiver de Berga i membre també de la comissió organitzadora.

El lloc i la data de la inauguració de l'exposició encara no està a l'aire però els organitzadors sí que tenen previst que al maig del 2023 es pugui veure a Matadapera, una localitat on mossèn Ballarín va viure una temporada i va fer-hi molt vincle. La mostra també passarà per Berga i Gósol, entre d'altres punts del Berguedà, i de moment la previsió és que també faci parada a Terrassa i a Barcelona.

Premis literaris i llibre

L'Any Ballarín inclourà premis literaris. La comissió organitzadora treballa en la primera edició d'uns guardons que seran oberts a assaig, prosa i poesia. La intenció és que els premis tanquin l'homenatge a Ballarín, el desembre de l'any que ve.

A més, una altra proposta que hi ha sobre la taula és recollir en un llibre tot el què doni ser l'homenatge a Ballarín.

Acte inaugural, divendres

L’acte que donarà el tret de sortida a l'Any Ballarín es farà aquest divendres, a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Patronat de Berga. Servirà per presentar la iniciativa i que comptarà amb Laura Borràs, que era consellera de Cultura de la Generalitat quan es va posar fil a l'agulla a l'homenatge a Ballarín; Jaume Farguell, exalcalde de Berga; i Jordi Sort, membre de la comissió organitzadora del centenari.

Coincideix que l'endemà, aquest dissabte dia 17, es representen a Gósol els Pastorets que va escriure mossèn Ballarín. A les 6 de la tarda al local social d'aquesta població de l'alt Berguedà on mossèn Ballarín va passar una part important de la seva vida.