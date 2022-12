CCOO ha fet un reconeixement als seus afiliats del Berguedà amb més de 25 anys al sindicat. Prop d'una vintena de persones han rebut una insígnia de plata pel seu compromís "amb el sindicalisme de classe", han destacat tant Iván Ramos, secretari general de CCOO del Vallès Occidental i de la Catalunya Central, com Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya.

L'acte, que s'ha fet a l'Hotel d'Entitats de Berga, ha servit per posar en valor la història del moviment obrer a la comarca del Berguedà, reivindicant la història col·lectiva, les trajectòries individuals, les lluites, "i el compromís amb la millora de les condicions de vida de la classe treballadora i la construcció d'un país més just", ha remarcat en la seva intervenció Lluís Casas, advocat del gabinet tècnic jurídic de CCOO.

Casas ha fet una crida a "recuperar l'esperit sindicalista" de l'època d'esplendor de la mineria i el tèxtil, "quan el Berguedà era una comarca pròspera". Ara, en canvi, "la comarca està desaprofitada, s'han deixat perdre serveis i cal una reactivació econòmica". Ha assegurat que "el sindicat ha de ser el pal de paller per a aquesta recuperació, així com per vetllar per uns drets laborals que es respectin".

350 afiliats al Berguedà

CCOO compta actualment amb uns 350 afiliats al Berguedà. Segons Iván Ramos, "és una número modest, però estem contents perquè és una afiliació fidel". Confia "que pugui créixer gràcies a la dinamització que estem fent per ser capaços de donar el mateix servei en qualsevol punt del territori. Tant si l'afiliat és de Barcelona com de Berga ha de tenir la mateixa capacitat d'organització, per això és un sindicat de classe i per això ens dividim territorialment per poder arribar a tot el territori".

Entre les accions que CCOO està fent al Berguedà per captar afiliats destaquen formacions, xerrades sobre la reforma laboral i altres temes d'interès, presència en molts processos d'eleccions sindicals, i tenir obert el local de Berga de dilluns a dijous matí i tarda i els divendres al matí. L'objectiu és "recuperar l'esperit del sindicat dels anys de màxima efervescència a les fàbriques, ja que vam anar perdent força a mida que van anar tancant", ha comentat Iván Ramos.