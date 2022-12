Queixes de comerciants de Berga per les obres d'asfaltatge en plena campanya de Nadal

Botiguers de Berga han mostrat el seu malestar pel fet que s'asfaltin carrers en plena campanya comercial de Nadal. Un dels punts de la ciutat afectat per les obres és el passeig de la Indústria, on des d'aquest dilluns i fins dijous s'estan fent treballs de millora del paviment que impedeixen circular i aparcar en alguns trams. Aquest fet ha generat queixes dels comerciants de la zona, que han coincidit a destacar que els perjudica en les vendes.

Segons ha explicat a Regió7 un botiguer del passeig de la Indústria (que ha volgut mantenir l'anonimat): "Hi ha molta gent que si no pot accedir en cotxe, no ve a comprar". Critica la falta de previsió de l'Ajuntament de Berga: "Està molt bé que asfaltin carrers, perquè fa falta, però no pas en aquestes dates. L'equip de govern no ha tingut en compte que aquesta acció deu dies abans de Nadal perjudica molt als botiguers, i també als ciutadans que es mouen per Berga per fer les compres".

La pèrdua de clients en una setmana clau per al comerç ha generalitzat queixes entre els botiguers del passeig de la Indústria i s'hi han sumat els d'altres carrers adjacents. És el cas d'Ignasi Guitart, de Cansaladeria Guitart, amb una de les botigues ubicada molt a prop del passeig de la Indústria. Es troba al carrer Lluís Millet a la cantonada amb Gran Via, on des de demà fins al 17 també s'hi faran treballs de pavimentació.

Ignasi Guitart està molt molest amb aquesta acció: "Estem en plena campanya comercial de Nadal, nosaltres per exemple tenim molts clients que ens han de venir a buscar lots i si troben carrers tallats és un problema". Lamenta la "manca de planificació" i "la improvisació" de l'equip de govern de Berga (CUP i ERC), i recorda que l'any passat ja van haver de conviure amb obres just abans de les festes nadalenques: "el novembre passat ja vam patir les obres de la Ronda Moreta, una actuació que va acabar afectant tot el centre de la ciutat i va suposar un dèficit important de vendes". Per això, ara, tem la davallada: "Per als comerciants la campanya de Nadal és molt important, no la podem perdre. L'Ajuntament ho hauria de tenir en compte i programar les obres amb previsió". Està a favor dels treballs d'asfaltatge però en contra de les dates d'intervenció: "entenc que s'han de fer i que és necessari per Berga però no en plena campanya de Nadal".

El malestar del teixit comercial ha rebut el suport dels regidors de Junts, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga: "Ens sumem a les queixes fetes pels comerciants. Una vegada més es demostra la mirada a curt termini i la improvisació de l'equip de govern", han apuntat fonts del partit.