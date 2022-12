Cal Rosal acollirà aquest cap de setmana la quarta edició del Mercat de Nadal amb dinou parades d'alimentació, artesania, roba, joieria, complements, cosmètica i floristeria. Es tracta d'una xifra una mica més baixa que l'any passat perquè l'Ajuntament d'Olvan i l'Associació de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal i Olvan s'ha marcat un límit: "Pensem que una vintena de parades és la mida idònia per l'espai que tenim, tenint en compte que hem apostat per un mercat linial per facilitar els pas dels visitants", ha explicat Xavier Curriu, president dels comerciants. Ha remarcat que la demanda de paradistes (de tota la Catalunya Central) és alta perquè el mercat funciona molt bé: "Cada any hi passa molta gent". L’alcalde, Sebastià Prat, ha dit que "és un bon indicador que els paradistes vulguin repetir».

L'espai que ocupava el mercat del bolet prendrà esperit nadalenc dissabte i diumenge, amb tota mena de productes relacionats amb el Nadal. A més, els visitants podran gaudir d'activitats paral·leles i del trenet que connectarà amb Berga. Programa d'actes Dissabte, 17 de desembre, a les 11h i a les 16h es faran activitats infantils amb jocs tradicionals. També a les 11h, ball en línia. A les 16.30h, cantada de nadales amb l'Associació Cultural i Esportiva de Cal Rosal (ACE). I a les 18h concert amb Aquell Parell (David Sais i Jordi Martínez). Diumenge, 18 de desembre, a les 11h i a les 16h hi haurà de nou activitats infantils amb jocs tradicionals. A les 11h, taller de manualitats nadalenques a càrrec de l'AMIC. A les 12h concert amb Entrompats. Tren Carrilet El trenet que es va estrenar l'any passat pel Mercat de Nadal tornarà a circular aquest cap de setmana per connectar Cal Rosal amb Berga (parada a la plaça de la Creu). Es tracta d'un transport exclusiu i gratuït perquè des de Berga es puguin visitar les paradetes del Mercat de Cal Rosal sense haver d'agafar el cotxe: "Això fa que sigui molt concorregut", ha destacat Sebastià Prat. Ha recordat que "l'any passat en vam fer una lectura molt positiva perquè va moure molta gent, també de Cal Rosal a Berga, i aquesta col·laboració entre els dos ajuntaments és molt positiva". A més, la iniciativa contribueix a endreçar cal Rosal a nivell de mobilitat: "hi ha menys cotxes, no hi ha problemes d'aparcament, es generen menys emissions i és més sostenible", ha apuntat l'alcade. Tant Sebastià Prat com Xavier Curriu han fet una crida a visitar el Mercat de Nadal i viure l'ambient que es generarà amb les propostes musicals i lúdiques: "En aquesta edició hem apostat per actuacions de grups berguedans i el llistó és alt". I d'altra banda, a la jornada hi col·laboren les entitats de Cal Rosal: l'Associació de Comerciants, l'ACE i l'AMIC. Curriu i Prat han assenyalat que a Cal Rosal les fires i mercats de cap de setmana funcionen sempre molt bé: "Hi ha tradició i la gent respon. Esperem que aquest cap de setmana també sigui un èxit". Altres mercats, com el market de Gironella, no els influeixen: "Són ofertes que es poden complementar".