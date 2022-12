Junts per Berga ha presentat una quinzena de propostes perquè l'equip de govern de la ciutat (CUP i ERC) les inclogui als pressupostos del 2023, que s'estan acabant de redactar per poder-los aprovar en les properes setmanes. Es tracta d'actuacions en diferents àmbits, "necessàries per millorar la ciutat", segons ha remarcat a Regió7 el regidor Ramon Caballé.

El llistat de propostes n'inclou algunes que, segons ha recordat Caballé, ja s'havien pactat per als pressupostos d'aquest 2022 però "no s'han fet o només se n'ha executat una part. Per això les tornem a reclamar".

En aquest cas són quatre projectes:

Instal·lació de 20 nous fanals a zones fosques de la ciutat com són l'entorn del convent de Sant Francesc i el passeig de les Estaselles . L'estimació de Junts per aquesta obra és de 20.000 € per al pressupost 2023, apuntant que "és una prioritat dotar la zona de nou enllumenat públic".

a zones fosques de la ciutat com són l'entorn del convent de . L'estimació de Junts per aquesta obra és de 20.000 € per al pressupost 2023, apuntant que "és una prioritat dotar la zona de nou enllumenat públic". Enderrocament de la casa del carrer Verdaguer-Ronda Moreta. Junts contempla una partida de 70.000 euros per tirar a terra un edifici "en molt mal estat". Per seguretat "és una necessitat" , a més, "és un pas necessari per revitalitzar urbanísticament la zona de la Ronda Moreta".

Junts contempla una partida de 70.000 euros per tirar a terra un edifici "en molt mal estat". Per seguretat "és una necessitat" , a més, "és un pas necessari per revitalitzar urbanísticament la zona de la Ronda Moreta". Instal·lació de plaques solars a edificis municipals. En concret, Junts fa referència al pavelló esportiu i a l'escola de música, amb un gruix important de diners: 200.000 euros. "És una inversió gran però que si aconseguim arribar a l100% d'energies renovables netes en els edificis públics té un retorn. A més, es pot aconseguir subvenció de la Diputació", ha argumentat Ramon Caballé.

En concret, Junts fa referència al pavelló esportiu i a l'escola de música, amb un gruix important de diners: 200.000 euros. "És una inversió gran però que si aconseguim arribar a l100% d'energies renovables netes en els edificis públics té un retorn. A més, es pot aconseguir subvenció de la Diputació", ha argumentat Ramon Caballé. Mantenir la partida pressupostària per a associacions (UBIC, Penya Boletaire i Castellers de Berga), per "seguir apostant pel teixit associatiu de la ciutat, que és un dels motors".

A part d'aquestes quatre propostes que ja s'havien posat sobre la taula per aquest any i que Junts demana que s'executin, el grup en planteja deu més per incorporar als pressupostos del 2023:

Inversions camp de futbol. És la proposta de Junts amb cost més elevat, calculen uns 270.000 euros per a diferents obres: canviar la gespa del camp de futbol 11 i assegurar la millora d'elements com ara portes, taquilles, llums LED i el sistema de regadiu. Junts considera clau invertir en la instal·lació esportiva amb més afluència de la comarca, amb més de 250 jugadors.

És la proposta de Junts amb cost més elevat, calculen uns 270.000 euros per a diferents obres: canviar la gespa del camp de futbol 11 i assegurar la millora d'elements com ara portes, taquilles, llums LED i el sistema de regadiu. Junts considera clau invertir en la instal·lació esportiva amb més afluència de la comarca, amb més de 250 jugadors. Projecte d'abastament d'aigua a Queralt. Junts insisteix amb treballar per garantir l'arribada de l'aigua al santuari, clau "per començar a revertir el dèficit històric d'inversió que ha patit Queralt". Amb uns 150.000 euros.

Junts insisteix amb treballar per garantir l'arribada de l'aigua al santuari, clau "per començar a revertir el dèficit històric d'inversió que ha patit Queralt". Amb uns 150.000 euros. Acústica del teatre municipal. Després de les obres de millora de la teulada i la seguretat, l'aposta de Junts és "seguir treballant per a la millora d'aquest equipament", amb la necessitat "d'adequar l'acústica perquè pugui acollir també espectacles musicals i concerts. Calculen que la inversió seria d'uns 80.000 euros.

Després de les obres de millora de la teulada i la seguretat, l'aposta de Junts és "seguir treballant per a la millora d'aquest equipament", amb la necessitat "d'adequar l'acústica perquè pugui acollir també espectacles musicals i concerts. Calculen que la inversió seria d'uns 80.000 euros. Cartellera digital única d'activitats. La proposta passa per la creació d'un espai digital en format d'agenda única on s'exposin totes les activitats que es porten a terme a la ciutat, "actualitzada de manera constant i que sigui de fàcil accés i fiable. A més a més, també pot ser un espai de promoció pel comerç local". S'hi invertirien uns 15.000 euros/any.

La proposta passa per la creació d'un espai digital en format d'agenda única on s'exposin totes les activitats que es porten a terme a la ciutat, "actualitzada de manera constant i que sigui de fàcil accés i fiable. A més a més, també pot ser un espai de promoció pel comerç local". S'hi invertirien uns 15.000 euros/any. Estudi tècnic del projecte de reforma i rehabilitació per fer un pàrquing al mercat municipal. Aquesta actuació, d'uns 30.000 euros, "permetria dotar -ha dit Caballé- l’eix comercial de carrer Major d’aparcaments, que és una demanda dels comerciants. No reflotarem el mercat municipal, actualment només hi ha dues parades i cal adaptar-nos a la realitat".

Aquesta actuació, d'uns 30.000 euros, "permetria dotar -ha dit Caballé- l’eix comercial de carrer Major d’aparcaments, que és una demanda dels comerciants. No reflotarem el mercat municipal, actualment només hi ha dues parades i cal adaptar-nos a la realitat". Estudi per la creació d’una planta de valorització de residus. L'argument és que la fracció orgànica representa un percentatge elevat dels residus municipals, i "cal treballar de manera conjunta amb el Consell Comarcal i altres administracions per a aconseguir aquest equipament", amb un cost d'uns 40.000 euros.

L'argument és que la fracció orgànica representa un percentatge elevat dels residus municipals, i "cal treballar de manera conjunta amb el Consell Comarcal i altres administracions per a aconseguir aquest equipament", amb un cost d'uns 40.000 euros. Creació de l'espai de dol perinatal al cementiri. Junts insisteix amb aquesta instal·lació que fa temps que reclama a l'equip de govern perquè "és important disposar-ne, com ja han fet altres municipis de la comarca. Té un cost econòmic molt baix". Són uns 7.000 euros.

Junts insisteix amb aquesta instal·lació que fa temps que reclama a l'equip de govern perquè "és important disposar-ne, com ja han fet altres municipis de la comarca. Té un cost econòmic molt baix". Són uns 7.000 euros. Augmentar la partida pressupostària per millorar tots els parcs infantils de Berga. Junts aplaudeix que la inversió en parcs infantils sigui la proposta guanyadora dels pressupostos participatius però demana "intervenció urgent de manteniment i renovació d'elements en mal estat". Per a la proposta calcula uns 20.000 euros.

Junts aplaudeix que la inversió en parcs infantils sigui la proposta guanyadora dels pressupostos participatius però demana "intervenció urgent de manteniment i renovació d'elements en mal estat". Per a la proposta calcula uns 20.000 euros. Augmentar la partida pressupostària per garantir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. La petició és invertir per garantir l'accés i la fàcil circulació de les persones amb mobilitat reduïda, "a més de realitzar l’estudi tècnic del nombre de pas de vianants que cal adaptar durant el primer trimestre del 2023". Contemplen uns 25.000 euros/any.

La petició és invertir per garantir l'accés i la fàcil circulació de les persones amb mobilitat reduïda, "a més de realitzar l’estudi tècnic del nombre de pas de vianants que cal adaptar durant el primer trimestre del 2023". Contemplen uns 25.000 euros/any. Augmentar la partida a les associacions esportives. Per la concurrència competitiva, exposa Junts, "cal garantir el finançament de la Portal Attack ( Club Esquí Berguedà) i del torneig de futbol 7 (Club Esportiu Berga), amb uns 30.000 euros.

A més d'aquestes propostes, en total 14, Junts per Berga n'hi suma una: el suport a les demandes que fan les associacions de barris de la ciutat: repintar els passos de vianants; il·luminació dels passos de vianants i del Camí del Parany; renovar els diversos miralls de seguretat per a trànsit rodat; millorar o instal·lar senyalització vertical dels aparcaments amb persones amb mobilitat reduïda; millorar la senyalització vertical i horitzontal de la rotonda del capdamunt de la Rasa del Canyet i Ronda Moreta; instal·lar un sistema sonor els semàfors de la carretera de Sant Fruitós i de la Ronda Moreta; col·locar diversos passos de vianants amb ressalt (carretera de Sant Fruitós-Hotel Berga Parc, Santa Joaquima de Vedruna i Carrer 11 de Setembre i plaça Mossèn Armengou); neteja general de les parcel·les municipals en propietat de l'ajuntament; soterrament de línia elèctrica del carrer Pere III; intal·lació d'una tanca de fusta pel parc de la pujada de Santa Joaquima de Vedruna.

El regidor Ramon Caballé confia que l'equip de govern tingui en compte les propostes de Junts i les inclogui als pressupostos de l'any que ve: "Fem propostes per construir i esperem que la CUP i ERC estiguin d'acord que són actuacions necessàries per Berga". Junts ha fet una estimació de 957.000 euros (a part d'alguna partida sense el cost valorat) però deixa clar, "que la quantitat de diners a invertir per a cada projecte és negociable". L'acceptació o no d'aquestes propostes per part del govern serà determinant per al vot a favor o en contra als pressupostos del 2023. "Esperem que poguem arribar a un acord", ha dit Caballé. De moment no hi ha data per al ple d'aprovació del pressupost, abans hi ha prevista una reunió per perfilar aspectes de la proposta.