La Patum ha estat present en la III Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial que s'ha fet aquesta setmana a Talavera de la Reina. Es tracta d’unes jornades que apleguen les entitats i institucions encarregades de gestionar les manifestacions culturals declarades Patrimoni de la Humanitat, i tenen com a objectiu d’intercanviar experiències i bones pràctiques en la gestió, protecció i preservació del patrimoni cultural immaterial.

El congrés d’enguany s'ha dedicat al futur i salvaguarda de les tècniques artesanals tradicionals, i ha comptat amb la participació d'una seixantena de persones a les ponències i taules rodones que s'han fet. Algunes de les experiències que s'han exposat han estat els tallers de vidre bufat, de Segovia; o la tècnica de construcció de la pedra seca, de Mallorca.

Berga, seu de les properes jornades

La delegació berguedana, encapçalada per l’alcalde de Berga i regidor de Patum i Patrimoni, Ivan Sànchez, va expressar a l’organització la voluntat que Berga sigui la seu de les jornades de gestors de Patrimoni Cultural Immaterial de l'any que ve, el 2023. Ivan Sànchez va traslladar la proposta a María Agúndez i Carmen Cabrera, de la Subdirecció General de Gestió i Coordinació de Béns Culturals (Ministeri de Cultura i Esport).

La iniciativa va ser ben rebuda per part de les representants de l’organisme i durant la trobada ja es va apuntar quin podria ser el fil temàtic de les ponències i les activitats culturals complementàries de les jornades.

Organitzar el congrés a Berga suposaria una oportunitat per mostrar les potencialitats de La Patum i de la ciutat, així com per teixir vincles i compartir experiències amb altres manifestacions culturals del territori. La celebració d’aquest esdeveniment a la capital berguedana coincidiria amb el 18è aniversari de la proclamació de La Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Les necessitats de la festa

La participació de La Patum en la III Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial ha propiciat que l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, es reunís aquest dijous a Madrid amb Carmen Morais, vocal assessora del Secretari General de Cultura i Esport (Ministeri de Cultura i Esport) per tractar diverses qüestions sobre la festa berguedana.

Un dels temes que es van posar sobre la taula va ser la necessitat d’adoptar mesures legislatives que garanteixin la preservació i el desenvolupament habitual de La Patum en matèria d’emmagatzematge i manipulació de la pirotècnia. Sànchez també va esmentar la problemàtica de les limitacions sobre l’edat dels infants que participen en les comparses de foc de La Patum Infantil, tenint en compte que la competència legislativa sobre la llei del foc és estatal. En aquest sentit, s’ha posat de manifest la importància de reconèixer l’excepcionalitat de diferents manifestacions culturals que comparteixen problemàtiques similars amb la pirotècnia com les Falles de València o el Misteri d’Elx.

Ivan Sànchez va recordar la sol·licitud de l’Ajuntament de Berga per a l’obtenció dels fons europeus Next Generation per poder fer realitat el projecte de la Casa de La Patum. Des del Ministeri de Cultura i Esport han ofert assessorament i suport tècnic per a les qüestions relacionades amb la museïtzació de l’equipament, que ha de servir per dignificar la festa berguedana.