La cafeteria de l'Hospital de Berga ha rebut aquest divendres l’acreditació Amed per la seva oferta d'alimentació saludable. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha atorgat l’acreditació i ha fet entrega del material i els distintius a la Laia Fernández, dietista del centre. L’Hospital de Berga va obtenir l'acreditació l’any 2013 però amb el canvi d’empresa gestora de la cuina l’havien perdut. Quan hi ha canvis en la gestió, la concessió es perd automàticament i cal fer una nova sol·licitud.

Aramark, l’empresa gestora, l’ha sol·licitat per tal de mantenir el compromís de qualitat alimentària entre la seva clientela. La cafeteria i el menjador laboral també disposa, des de 2019, de l’acreditació Aquí sí fruita, que reconeix els establiments amb un distintiu quan aquests ofereixen als seus clients una oferta variada de fruita, tant en l’elaboració de plats com en les postres, o esmorzars i berenars a punt per consumir.

Elisenda Negre i Montserrat Illa, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, han fet entrega de la documentació a la Laia Fernández, responsable del centre a Aramark Berga. A l’acte d’entrega hi ha assistit la Joana Rodríguez, cap d’Infermeria de l’Hospital de Berga.

Amb aquest nou distintiu, la Catalunya central disposa de 43 establiments acreditats amb capacitat per a 4.210 comensals diaris que poden beneficiar-se d’un menú diari amb la garantia Amed.

L’acreditació Amed

L’objectiu de l’acreditació Amed és promoure la salut a través de la millora de l’oferta, la identificació i la visibilització d’establiments de restauració que donen valor a l’alimentació mediterrània. Tots els hospitals de la Catalunya Central disposen actualment d’aquesta acreditació. Juntament amb l’acreditació, es lliuren adhesius identificatius i tríptics, que informen els clients de les garanties que ofereixen els establiments Amed sobre menjar bé i sa, fora de casa.

Campanya Aquí sí. Fruita i salut

Aquí sí. Fruita i salut és una campanya d’identificació de tots els establiments compromesos en el consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat en els establiments de restauració i de venda minorista.

L’objectiu és aconseguir que cada cop hi hagi més establiments que ofereixin fruita preparada per al consum, com fruiteries, bars, restaurants i altres establiments, per tal que aquesta opció esdevingui una oferta tan atractiva, o més, per al consumidor com qualsevol altra opció.

El consum habitual de fruita fresca és un dels elements centrals de la dieta mediterrània i l'alimentació saludable. Està demostrat que un consum baix de fruita i verdura es relaciona amb un risc més alt de càncer colorectal, mentre que el consum elevat de fruita i verdura fresca protegeix davant d'aquestes afeccions. Cada ració addicional de fruita o verdura fresca consumida habitualment redueix un 7% el risc de patir afeccions coronàries.