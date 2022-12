La Federació del Comerç Berguedà i les associacions de comerciants de la comarca han emès un comunicat criticant i lamentant que l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà organitzés una sortida per a la gent gran que incloïa passar la tarda al centre comercial La Roca Village, a la Roca del Vallès. Segons els comerciants, "respectem la llibertat dels ciutadans de comprar el què vulguin i on vulguin, però entenem que en cap cas aquesta activitat pot estar promoguda i cofinançada per cap administració".

El comunicat apunta: "Entenem que aquests fets, a les portes de la campanya de Nadal i en la situació en la qual es troba el comerç comarcal, són d’extrema gravetat". I afegeix un greuge: "l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, és també el president del Consell Comarcal, màxim representant polític de la comarca". Els comerciants no veuen cap mala fer darrera d'aquesta iniciativa, "però sí una enorme irresponsabilitat". Segons remarquen, "aquest fet posa de manifest el desconeixement, no només de les necessitats del comerç comarcal, sinó dels seus màxims perills, per part dels representants comarcals". La Federació del Comerç del Berguedà i les associacions recorden que al comerç de la comarca "s'hi pot trobar pràcticament tota l’oferta necessària aquests dies de màxim consum, així com activitats, fires i mercats de tots tipus". Però admeten que són conscients "que visibilitzar aquesta oferta i crear entorns comercials agradables són reptes que comerciants i administració volem entomar". Precisament, assenyalen, "la Federació de Comerç Berguedà es va crear, entre altres coses, amb la voluntat de retenir el consum local i que moltes de les seves campanyes van orientades en aquesta direcció". Finalment, el comunicat diu que una ciutat, poble o comarca "no té vida", i per tant, "afecta de ple al teixit social, econòmic i cultural d’un municipi. I això és el que el Berguedà no es pot permetre".