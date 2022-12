300 infants i les seves famílies, en total més de 800 persones procedents tant del Berguedà com de fora de la comarca, van rebre ahir els Reis d’Orient al Museu de les Mines de Cercs, on Melcior, Gaspar i Baltasar van fer parada per recollir la comanda de carbó a la mina de Sant Romà.

Els Reis van arribar en cavall acompanyats dels seus patges, de dos soldats, de la banda de tambors i cornetes de Cercs i del clauer, que és qui va rebre de la mà de l’alcalde, Jesús Calderer, la clau màgica per entrar a les cases la nit del 5 de gener. Després, van pujar a les vagonetes per entrar a la mina a buscar el carbó, sota l’atenta mirada dels nens i nenes que s’aplegaven davant del Museu per poder saludar Ses Majestats i entregar-los ja algunes cartes.