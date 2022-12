Berga proposa pedalar per crear un espectacle de música i llum a l'entorn de l'avet de Nadal de la plaça de Sant Pere. Amb el lema 'Pedal·la i il·lumina', la iniciativa té un doble objectiu: gaudir d'una activitat nadalenca en família i promoure la mobilitat sostenible fent ús de la bicicleta.

S'instal·laran de manera fixa dues bicicletes de muntanya i una bicicleta per a infants, perquè petits i grans s'animin a pedalar per activar diferents elements visuals i musicals.

La proposta es farà aquest dijous 22, divendres 23, dissabte 24, la setmana que ve els dies 28, 29 i 30 de desembre, i el 3 i el 4 de gener. L'horari serà de 6 a 8 de la tarda a la plaça de Sant Pere, tot i que inicialment l’activitat estava plantejada per fer-la també a l’avet de Nadal de la plaça de la Creu, "per qüestions logístiques i de mobilitat de la zona, s’ha decidit fer-la exclusivament a la plaça de Sant Pere", ha comentat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

Oriol Rego de Berguedà Bike Trails ha convidat tothom a participar d'una activitat que no només "és una proposta molt bonica per fer en família", sinó una iniciativa "per promoure la sostenibilitat i mobilitat en bicicleta, tant per fer esport com per moure's per la ciutat". Rego també ha comentat que hi haurà un photocall a la zona de l’activitat.

Pedalar per conèixer la comarca

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha explicat que el consistori va proposar a Berguedà Bike Trails l’organització d’aquesta activitat singular de Nadal, que es porta a terme a altres poblacions i ciutats europees. Berguedà Bike Trails es va sumar a la iniciativa, tenint en compte que és un projecte que va néixer per promocionar el ciclisme al Berguedà a través de la creació d’activitats, rutes, tracks, entrenaments, rutes guiades i experiències amb bicicleta. Sandra Subirana de Berguedà Bike Trails i Velo Berga ha comentat que treballen en diversos projectes “per fer descobrir el paradís que tenim a la comarca promovent el ciclisme, la mobilitat urbana i lluitant per una comarca neta”. Subirana ha avançat que el setembre de 2023 es farà la primera cursa de Gravel al Berguedà.

Ivan Sànchez ha destacat la tasca de Berguedà Bike Trails a l’hora de promoure la mobilitat urbana i els desplaçaments amb bicicleta per la ciutat i s'ha referit a la importància que l’administració acompanyi aquest tipus de projectes: "Tot i no tenir els recursos que ens agradaria, a poc a poc anem transformant la ciutat en espais més amables, on els vianants siguin protagonistes i la bicicleta vagi guanyant més pes".