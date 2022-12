El Consell del Berguedà deixa sobre la taula l'aprovació de la licitació del servei de recollida d'escombraries a la comarca. Tot i que la previsió era que s'aprovés al ple d'aquest dimecres, finalment s'han donat unes setmanes de marge per acabar de polir els últims serrells, segons ha explicat a Regió7 el president de l'ens, Josep Lara; "és un contracte molt important i no ens volem precipitar, volem revisar bé l'àmplia documentació que tenim sobre la taula". Recorda que no hi havia una data marcada en el calendari per aprovar el nou contracte i que "no vindrà d'uns mes". La comissió de residus, amb representació de tots els grups polítics del Consell, "estem estudiant amb deteniment el plec tècnic", diu Lara, que confia "que hi hagi consens".

El Consell Comarcal fa mesos que treballa per millorar la recollida d'escombraries a la comarca. El nou contracte contempla, entre d'altres punts, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb una targeta personalitzada d'accés als 19 municipis que no tenen el sistema porta a porta i que encara fan la recollida amb contenidors de lliure accés de totes les fraccions. L'objectiu d'aquest sistema és millorar els percentatges de reciclatge al Berguedà, que el 2021 es va ser situar en la segona posició de les comarques que més reciclen, amb un 68,70% (per darrera de la Conca de Barberà, amb un 80%). Aquestes bones xifres són gràcies a la recollida porta a porta que es va implantar fa quatre anys a 12 dels 31 municipis del Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. Una altra mesura que recull el nou contracte és la col·locació d'illetes mòbils al barri vell de Berga per reforçar el porta a porta. El Consell aposta per aquest sistema híbrid de posar contenidors de les diferents fraccions orgàniques durant unes hores al dia i es retirar-los en fora d’aquesta franja, fet que permetria a veïns i comerciants abocar-hi deixalles, amb un sistema d’identificació. Les illetes mòbils es contemplarien només per als dos primers anys del nou contracte, com una mesura per resoldre els problemes del porta a porta al barri vell de Berga i intentar reduir els abocaments descontrolats d’escombraries en aquesta zona de la ciutat. En les properes setmanes s'aprovarà la licitació i es traurà a concurs perquè s'hi presentin les empreses interessades a gestionar el servei.