L’excursió d’un grup de gent gran de Guardiola de Berguedà al Castell de Santa Florentina (Canet de Mar) i a La Roca Village va molestar a la Federació del Comerç del Berguedà i a les associacions de comerciants de la comarca. Han titllat «d'enorme irresponsabilitat» que l’Ajuntament de Guardiola organitzés una sortida que incloïa passar la tarda en un centre comercial: «Entenem que aquests fets, a les portes de la campanya de Nadal i en la situació en la qual es troba el comerç comarcal, són d’extrema gravetat».

L’alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, s’ha defensat de les crítiques argumentant a Regió7 que la finalitat de l’excursió «no era comercial» i que l’estada a la Roca va ser un complement de la sortida cultural al Castell de Santa Florentina. Tot i això, ha demanat disculpes als comerciants «que s’han sentit ofesos per la passejada a La Roca», on segons assegura Lara, «el grup de gent gran s’hi va estar aproximadament tres quarts d’hora i la majoria sense ànims de fer compres, sinó de conèixer l’indret. Dubto que s’hi fessin grans compres».

Tot i això, Josep Lara entén la crítica dels petits comerciants del Berguedà perquè estem que en plena campanya de Nadal i lluiten per competir amb les grans superfícies i les compres per Internet, però vol deixar clar que va ser una activitat proposada per la junta del casal de la gent gran, «que va comptar amb l’ajuda de l’Ajuntament, sense cap mala intenció al darrera».

En aquest sentit, Josep Lara ha aprofitat per remarcar que tant l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà com el Consell Comarcal del Berguedà, ens que presideix, aposten sempre pel comerç local: «Totes les compres que fem per organitzar actes són a establiments berguedans, igual que els lots de Nadal que comprem per aquestes festes».

La Federació del Comerç del Berguedà i les associacions recorden que al comerç de la comarca «s’hi pot trobar pràcticament tota l’oferta necessària aquests dies de màxim consum», però admeten que «visibilitzar aquesta oferta i crear entorns comercials agradables són reptes que cal entomar».