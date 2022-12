La decisió del Consell Comarcal de deixar sobre la taula l'aprovació de la licitació del servei de recollida d'escombries al Berguedà ha agafat per sorpresa a ERC, a l’oposició. Eduard Coronado, portaveu dels republicans, assegurava aquest dimarts al vespre que tot i que havien fet notar al govern, en reunions prèvies, que hi havia «dubtes en temes organitzatius, logistics, econòmics i tècnics» ningú els havia informat de la retirada del punt.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara (Junts), explicava a Regió7 que malgrat la previsió era que s’aprovés al ple d'aquest dimecres, s’han donat unes setmanes de marge per acabar de polir els últims serrells: «És un contracte molt important i no ens volem precipitar, volem revisar bé l'àmplia documentació que tenim sobre la taula». La comissió de residus, amb representació de tots els grups polítics del Consell, «estem estudiant amb deteniment el plec tècnic», diu Lara, que confia «que hi hagi consens».