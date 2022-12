La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Puig-reig ha escollit Elisabet Teixidor i Vilanova com a candidata a l'alcaldia per les properes eleccions municipals del 2023. Teixidor relleva en el lideratge local a Josep Altarriba, que ja havia anunciat prèviament a la formació republicana que no volia ser de nou candidat. El procés per buscar un relleu va abacar dimarts, quan en una assemblea local, la militància va donar suport a la proposta d'Elisabet Teixidor per encapçalar un nou projecte al municipi durant els propers quatre anys. Altarriba, actual alcalde, hi és des del 2015. En els darrers quatre anys ha pogut treballar de costat amb Elisabet Teixidor. L'elecció de Teixidor havia despertat un ampli consens.

Elisabet Teixidor i Vilanova té 41 anys, és llicenciada en Ciències Ambientals i fa 18 anys que treballa de professora a educació secundària. Actualment és regidora de l’equip de govern de l’Ajuntament de Puig-reig, al capdavant de les àrees d’Educació, Medi ambient i sostenibilitat, Recursos humans i Turisme. a ser la número 4 a la llista del 2019. La candidata ha agraït la confiança i el suport dels militants per entomar el repte de revalidar l’alcaldia de Puig-reig, que Esquerra Republicana governa des del 2015 amb Josep Maria Altarriba al capdavant. “Vull continuar treballant en equip per afrontar nous reptes i fer realitat projectes que són necessaris per fer créixer en qualitat el nostre poble. Ho faré amb responsabilitat, transparència i il·lusió, mantenint l’essència dels nostres orígens però sent un poble viu i capaç d’adaptar-se a noves oportunitats”, ha assegurat Teixidor, poc després de rebre l'encàrrec d'encapçalar la propera llista electora. En aquest sentit, ha destacat que l’objectiu és seguir amb el full de ruta iniciat en els dos darrers mandats, amb un equip potent de persones que combinarà l’experiència d’actuals regidors amb cares noves i de perfils diversos.