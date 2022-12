El ple del Consell Comarcal del Berguedà d'aquest dimecres va acordar fer arribar una queixa formal al conseller de Salut del Govern de la Generalitat, Manel Balcells. "per l’incompliment de la Resolució 380 / XIV del Parlament de Catalunya sobre el manteniment de l’atenció primària als consultoris de l’alt Berguedà i de la resta de la comarca".

La moció que va presentar d’urgència el grup comarcal socialista es va aprovar per unanimitat. Al debat es va constatar que es tracta d’una problemàtica estructural que pateixen els 4.900 veïns de l’alt Berguedà i per a la qual calen solucions. Un cop es va debatre la proposta, es va decidir fer-la extensiva al conjunt de la comarca.

El Consell insta el Govern a emprendre les accions oportunes per garantir que es prestin els serveis. Igualment, en l’acord es recorda que a l’alt Berguedà, hi ha d’altres municipis, a banda dels que conformen l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Berguedà.

Moció de rebuig al projecte de central hidroelèctrica

D’altra banda, el ple del Consell Comarcal del Berguedà també va aprovar una moció de rebuig al projecte de construcció d’una central hidroelèctrica reversible a la Baells al terme de La Nou, que va presentar pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà.

Hi van votar a favor els grups de l’oposició d’ERC i la CUP i es van abstenir els grups que configuren el govern comarcal (Junts, l’Agrupació d’Electors del Berguedà, Candidatura de Progrés-PSC i Bagà Endavant). L'acord preveu demanar al ministeri de Transició Energètica que desestimi el projecte perquè està situat en una zona tectònica inestable i per l’enorme impacte ambiental. A més, es preveu demanar al ministeri i al departament d’Acció Climàtica de la Generalitat un replantejament de les condicions per la implantació de centrals d’energies renovables per evitar la pèrdua de pastures, conreus i espais d’alt valor de la biodiversitat.