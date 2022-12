Berga rebrà la visita dels patges dels Reis d’Orient el dimarts, 27 de desembre. La comitiva reial s’instal·larà a la Sala de Plens del consistori berguedà durant tota la jornada per rebre els infants que vulguin fer arribar les seves cartes a Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar.

Enguany, es tornarà a centralitzar l’atenció dels emissaris reials en un sol emplaçament. L’any passat es va fer a la capella del Santíssim situada a l’església de Sant Francesc, tenint en compte que el Convent de Sant Francesc acollia el Recinte Màgic. Aquest any, sense les restriccions per la pandèmia de Covid, la sala de sessions de l’edifici consistorial recupera l’activitat de la rebuda dels patges, tal com s’havia fet anys enrere. A més, també s’oferirà atenció virtual amb els assistents i assistentes de Ses Majestats pels infants que no puguin assistir a la cita de forma presencial per malaltia o altres circumstàncies.

Rebuda institucional i desfilada

La comitiva de patges arribaràn a la plaça de Sant Joan, a les 9:30 h. El grup d'emissaris reials serà rebut per les autoritats locals i, posteriorment, desfilarà fins a l’Ajuntament de Berga amb l’acompanyament musical de la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus. Els assistents dels Reis d’Orient recolliran les cartes dels infants berguedans de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. A més, els nens i nenes que entreguin les seves cartes, rebran un obsequi. Es tracta de les ulleres màgiques de la campanya de joguines sense gènere que han estat laborades per la Fundació Horitzó del Berguedà.

En cas de no poder assistir a la cita presencial, els infants berguedans tindran l’oportunitat de parlar amb els emissaris reials de forma virtual durant la jornada del 27 de desembre. Les famílies podran concertar una cita perquè els infants puguin ser atesos per videotrucada. D’aquesta manera, els assistents reials podran transmetre les peticions realitzades pels nens als Reis d’Orient. Per sol·licitar cita serà necessari enviar un correu electrònic a l’adreça participaciopopular@ajberga.cat.

Tercer any de videoconferències

La realització de videoconferències amb els emissaris reials va ser l’alternativa que l’Ajuntament de Berga va posar a disposició de la ciutadania per substituir l’atenció presencial que no estava permesa per les restriccions de la pandèmia de la Covid-19 durant les festes nadalenques de 2020. L’any passat es va recuperar l’atenció presencial, però el consistori va decidir tornar a oferir el servei d’atenció virtual, ja que la pandèmia va patir una nova onada causada per la variant òmicron que comportava el confinament domiciliari de les persones infectades. Una cinquantena de famílies berguedanes van ser ateses de forma virtual el Nadal de 2021. Aquest any, les restriccions per la pandèmia són més toves i les festes nadalenques se celebraran sense restriccions, però el consistori oferirà el servei de videotrucada per tal que cap infant, per la circumstància que sigui, es quedi sense rebre l’atenció dels patges.