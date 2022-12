L'Ajuntament de Berga sotmet a votació del ple l'Acord de Continuïtat per garantir la prestació i el pagament actualitzat del servei de la neteja viària. La sessió plenària extraordinària es farà dijous (18.30h) i serà una solució per pagar a l'empresa Tractaments Ecològics els diners que reclamen des del setembre del 2021, que és quan l'Ajuntament els va començar a pagar les factures a un preu més reduït.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Via Pública, Obres i Serveis, Aleix Serra, va ser una reducció marcada per normativa, tenint en compte que era un contracte caducat des de finals del 2015: "Una instrucció emesa pel Tribunal de Comptes limitava i reduïa el pagament d’aquestes factures. En concret, des del setembre de 2021 fins al desembre de 2022, l’import mensual que l'Ajuntament va pagar a l'empresa va ser de 38.215 euros, mentre que l’empresa situava el cost del servei en 40.227 euros mensual. I s'incrementava als 42.842 euros mensuals de gener a desembre d'aquest 2022, per l'augment dels costos del servei. En aquest sentit, Serra ha aclarit que "el fet que no es pagués la quantia que es pagava pel cost del servei no respon a la manca de diners de tresoreria, sinó a les limitacions de la normativa".

La proposta que fa l'equip de govern de Berga permetrà actualitzar el pagament mensual d’acord amb el cost del servei, tal com sol·licitava l’empresa. Tractaments Ecològics farà la factura corresponent per poder cobrar, amb caràcter retroactiu, els diners que no ha percebut durant aquest aquest temps, i a partir d'aquí l'Ajuntament iniciarà els tràmits per liquidar-la. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha comentat que "el cobrament no serà immediat però esperem que pugui ser el més ràpid possible". D'aquesta manera, l'empresa podrà fer front a la petició dels treballadors: cobrar l'augment de l'IPC de tot el 2022.

L'oposició diu que l'acord "no s'ajusta a la llei"

L'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts i PSC, es posa les mans al cap davant l'Acord de Continuïtat: "És una mesura que no s'ajusta a la llei", assegura el regidor socialista Abel Garcia. "És el nyap més gran que he vist des de fa temps", apunta el regidor de Junts Ramon Caballé. Els dos grups qualifiquen d'"irresponsabilitat" que la CUP i ERC tiri endavant "amb un informe d'intervenció negatiu". Segons el document d'intervenció al qual ha tingut accés Regió7, "l'Acord de Continuïtat preveu una retroactivitat fins a setembre de 2021 que comportaria una autorització i disposició de despesa de 63.559 euros, que no estan previstos al pressupost vigent". I conclou que la proposta de la interventora era deixar en suspens la tramitació de l'expedient "fins que s'esmenin les incidències indicades". Ramon Caballé i Abel Garcia fan notar que "caldria una modificació pressupostària" i que "no es poden fer modificacions d’un contracte, per tant, no es pot portar a terme la modificació salarial amb efectes retroactius del 2021", afegeix Caballé.

Per la seva banda, el regidor de la CUP Marià Miró manté que "és una via per solucionar el problema" i es mostra "satisfet de poder aprovar l'acord dins del termini que ens vam comprometre, abans d'acabar el 2022". Respecte l'actualització del pagament, el regidor Aleix Serra apunta que "són diners que estaven pressupostats perquè a l'hora de redactar el pressupost es va considerar que es pagava a l'empresa el què no tocava, el problema és que la restricció ens obligava a pagar menys del què tocava".

Nou contracte de neteja viària

El regidor Aleix Sera també ha fet referència al nou contracte de neteja que s’està treballant paral·lelament i ha dit que "cal fer autocrítica per part de l’ajuntament perquè en aquests anys no s’ha pogut tirar endavant el nou contracte per fer la licitació del servei per manca de mitjans tècnics". En referència al nou contracte de neteja viària, el regidor ha explicat que el consistori va contractar una empresa per fer una auditoria del servei i la redacció dels nous plecs tècnics.

El nou contracte incorporarà tots els sectors desenvolupats de la ciutat preveient també possibles nous creixements, mantindrà o incrementarà les freqüències de la neteja de carrers, incorporarà un nou equip de reforç, inclourà la neteja de les zones verdes i parcs infantils. La licitació tindrà en compte criteris mediambientals, entre d’altres. Aleix Serra remarca que la feina "està molt avançada" i confia que es pogui licitar el nou concurs abans de les eleccions municipals del maig.