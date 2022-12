A part de l’Acord de Continuïtat que va posar un cop més sobre la taula el retret de «la mala gestió de l’equip de govern» amb el contracte de la neteja viària, el ple extraordinari d’aquest dijous a Berga també va incloure 19 punts més corresponents a reconeixements extrajudicials de crèdit, una eina que el govern ha d’utilitzar per poder pagar les factures de contractes que caducats o que en el seu moment no es van formalitzar correctament. «És un mètode que no pertoca en un ajuntament com el de Berga», apuntava el regidor de Junts Ramon Caballé. Amb contractes vigents i ben formalitzats, no cal passar les factures pel ple i el procés per liquidar-les és més àgil.

Els punts, corresponents a factures que sumen uns 227.000 euros, es van aprovar amb els vots a favor del govern (CUP i ERC) i els vots en contra de l’oposició, Junts i PSC. Ramon Caballé i Abel Garcia han acusat un cop més al govern de «mala gestió» per «les nombroses factures contractades de manera il·legal que hem anat veient al llarg d’aquest any». A més, Caballé i Garcia han expressat el seu malestar per haver rebut la convocatòria del ple extraordinari i la documentació amb poca antelació:«Ens ha arribat només quatre hores i mitja abans. No respecten els drets que tenim com a oposició de rebre la informació amb antelació, per poder-la revisar i fer les aportacions oportunes al ple». El govern de Berga evita la vaga del servei de neteja viària amb un acord de pagament actualitzat