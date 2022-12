L'Ajuntament d'Avià ha dut a terme les obres de la primera fase del projecte de millora de la carretera que va d'Avià a Graugés passant per Santa Maria.

Els treballs han consistit en pavimentar el ferm d'aquest vial i construir cunetes americanes des del polígon industrial del camí de Santa Maria fins a la cruïlla amb el camí de Casa Encamp. També s'ha fet una primera fase amb les mateixes actuacions des de Graugés en direcció a Avià.

El consistori avianès ha finançat els treballs de millora gràcies a diversos ajuts. El Consell Comarcal del Berguedà hi ha aportat 48.000 euros del pla de millora de camins; 35.000 euros corresponen al programa de Resiliència; i 25.300 euros provenen del programa de camins de la Diputació de Barcelona.

Durant el primer semestre del 2023 es preveu fer la segona fase, que permetria completar la pavimentació i la construcció de cunetes americanes al llarg de la carretera entre Avià i Graugés.

Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, ha valorat positivament l'obra: "A més de l'arranjament del ferm amb nova pavimentació, la construcció de les cunetes americanes és molt pràctica perquè es guanya zona de pas per als vehicles". Aquest tipus de cunetes no només fan la seva funció natural de canalitzar l'aigua sinó que són planes i permeten que els cotxes o maquinària agrícola hi puguin circular pel damunt. L'alcaldessa confia que l'any que ve es puguin completar aquests treballs, "que faran que la carretera quedi ben arreglada per molt temps".