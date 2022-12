L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) tancarà el 2022 havent format a 481 persones amb un total de 1.484 hores de formació. Una xifra superior a la de l’any passat, quan es va arribar a 316 alumnes. La patronal berguedana continua la seva tasca formativa amb l’objectiu d’aportar nous coneixements per al desenvolupament laboral a persones actives així com oferir noves eines a persones en situació d’atur.

A través de la formació continua i de diversos programes ocupacionals, l’ACEB ha arribat a més de 400 persones de perfils diversos i interessos variats. Un cop finalitzats els cursos que encara estan en marxa, ja es prepara l’oferta per al proper any.

A banda de la formació continua, amb cursos destinats a aportar nous coneixements específics als seus participants com el de comptabilitat, cures auxiliars d’infermeria en geriatria, Instagram per al teu negoci, cocteleria, iniciació a la llengua de signes, cuina vegana o anglès, enguany l’ACEB ha estat l’únic centre del Berguedà que ha ofert un certificat, a través del SOC, de Formació Professional Ocupacional Dual, en aquest cas, formant nou alumnes en el camp de l’administració. Una formació que combina teoria i pràctica i ofereix un contracte laboral d’aprenentatge durant un any als participants.

Aquest 2022 també s’ha iniciat el curs de FPO Dual d’electromecànica industrial. La patronal berguedana també ha ofert, enguany, cursos de 40 hores adreçats a dones desocupades per a l’adquisició i millora de competències digitals i orientacions professionals per a persones treballadores afectades per un ERTO.

Les formacions es realitzen en col·laboració amb Foment Formació, Jaume Viladoms Centre Educatiu, la Unió Intersectorial empresarial del Ripollès i la Unió Patronal Metal·lúrgica així com també amb la col·laboració de la Federació del Comerç del Berguedà, UBIC de Berga, l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.

L’ACEB encetarà el nou any amb noves propostes formatives com cuina japonesa, comercialització de serveis d'allotjament rural, WhatsApp Business, Excel o programació neurolingüística.