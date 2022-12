El PSC de Berga posa el motor en marxa per a les eleccions municipals del maig. Abel Garcia, regidor socialista a l'Ajuntament de Berga, ja va anunciar al juliol que tornaria a ser el candidat a l'alcaldia, i ho farà acompanyat de persones que repeteixen a la llista, com Marc Ortega, i també de cares noves.

Abel Garcia assegura que hi haurà bastantes incorporacions, tot i que no ha avançat cap nom: "Hi ha persones que han confirmat que m'acompanyaran a la llista i altres amb qui n'estem parlant. Encara és d'hora per donar a conèixer noms però sí que puc dir que a hores d'ara ja hem creat un grup de treball d'una vintena de persones". Un grup de treball que aquest desembre ha arrencat el calendari de reunions que el PSC de Berga s'ha marcat per afrontar les municipals del maig de l'any que ve. Segons comenta Garcia a Regió7, "som un grup de treball cohesionat, amb motivació i moltes ganes de fer feina per Berga".

Abel Garcia reitera el seu compromís "per avançar cap a una ciutat millor". Considera que ha fet i fa una bona tasca com a regidor a l'oposició, "estenent la mà a l'equip de govern si és necessari" (per exemple per a l'aprovació dels pressupostos del 2020) i "retraient al govern la mala gestió en temes com ara la contractació" (per exemple el contracte de la neteja viària). Per a Garcia, "la feina feta dona fruits" i per això, diu, compta amb el suport de molts veïns i veïnes de Berga "que no volen ser còmplices de la inacció de l'equip de govern (CUP i ERC)". Berguedans que valoren del regidor del PSC, "la capacitat de gestió" i "l'experiència al món de l'administració local".

La primera reunió dels socialistes de Berga va servir per un repàs a aquest darrer mandat, marcat, segons Garcia "per la pèrdua d'oportunitats". Va posar sobre la taula el fet que l'equip de govern "deixi escapar ajudes i subvencions; faci contractacions no legals; o dugui a terme obres mal gestionades com les de la Ronda Moreta", va remarcar. Per a Abel Garcia, "l'etapa de la CUP al capdavant de l'Ajuntament de Berga s'ha d'acabar".