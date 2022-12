El pare franciscà Josep Gendrau ha mort als 88 anys. Nascut a Berga el 1934, va ser el darrer pare provincial de l'orde fins al desembre del 2014, abans de la reestructuració interna, i coincidint amb la marxa dels frares de Berga.

Actualment residia al convent dels franciscans de Santaló, a Barcelona, on aquest dijous al migdia estaven últimant els tràmits de la mort del pare Gendrau. De moment, no han notificat l'hora i el lloc del funeral. Sí que han lamentat la seva mort, que va ser molt ràpida. Segons fonts dels franciscans, "es va trobar malament, el van traslladar a l'hospital i no se'n va sortir". Va morir ahir a la nit.

El pare Gendrau va posar punt final al seu mandat com a provincial català fa vuit anys, un càrrec que va ocupar durant dos períodes de nou anys. Va ser quan les estructures de govern de l'orde a Catalunya van desaparèixer com a conseqüència de la reordenació territorial franciscana a causa de la falta de personal. Fruit d'aquesta situació, set províncies franciscanes, entre les quals la de Catalunya, es van agrupar sota la denominació d'una nova entitat més gran integrada per 300 frares, anomenada de la Immaculada.

Josep Gendrau va tenir un paper important en la cessió de les instal·lacions de Sant Francesc a l'Ajuntament de Berga, per part dels franciscans. La cessió es va fer el 2016, per 25 anys.

En una entrevista el febrer passat al portal catalunyareligio.cat, el pare Josep Gendrau explicava que com a franciscà portava una vida "senzilla i en fraternitat", dedicant "molts moment de pregària, treball pastoral, atenció als pobres, als malalts i als necessitats". Un dia a dia, que tal com assegurada el pare Gendrau, compartia amb tots els germans de la Fraternitat.

Josep Gendrau va professar la forma de vida franciscana dintre de l'Orde de Frares Menors. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat una activitat religiosa intensa, dintre la qual ha destacat la seva tasca en serveis pastorals parroquials i com guardià de diverses fraternitats franciscanes.