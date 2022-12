El Centre d'Interpretació de Dinousares de Fumanya, a Fígols, vol convertir l'espai on es projecten els audiovisuals en una sala immersiva que permeti traslladar els visitants a l'època del Cretaci i estar envoltats de dinosaures. La proposta planteja la col·locació d'elements interactius multimèdia a la zona del túnel audiovisual per tal de crear una experiència pensada sobretot per als nens i nenes.

El projecte té un pressupost de 60.500 euros i de moment, el Museu de les Mines de Cercs, que gestiona el centre de Fumanya, ha rebut una subvenció de 17.300 euros. "Amb aquesta aportació econòmica, el 2023 ens toca seguir buscant finançament per poder fer possible la proposta de creació d'una experiència interactiva per als més petits de la família", ha explicat a Regió7 Alba Boixader, directora del Museu de les Mines. Ha aprofitat per fer una crida a les administracions perquè "apostin pel patrimoni comarcal". Ha lamentat la manca de suport del Consell Comarcal del Berguedà.

Segons Boixader, la proposta permetria millorar la qualitat de l'experiència "fent essencials els continguts científics de què disposem i posant-los al servei de la tecnologia, en una era digital on s'estimula l'aprenentatge i la creativitat a través de la participació i la interactivitat, i sobretot donant visibilitat al treball científic".

Els personatges del centre expositiu, els Dinokids, serien el fil conductor d'un viatge en el temps per explicar que l'antiga mina de carbó a cel obert va deixar al descobert un jaciment paleontològic amb una extensió de 38.000 metres quadrats, amb més de 3.500 empremtes de dinosaures de fa 65 milions d’anys. Tal com ha apuntat Alba Boixader, "geològicament cal explicar-ho molt bé per fer comprendre als més petits que aquests animals no escalaven i que els rastres van quedar gravat al fang dels fons fluvials per on ells vivien, niaven i s'alimentaven. I que més tard, els moviments de terra van aixecar i posar verticalitzades les partes amb els fòssils que es poden veure a Fumanya".

Les parets amb petjades de dinousaure de Fumanya es complementen amb el centre d'interpretació i és un dels recursos turístics "més potents del Berguedà", segons remarca Alba Boixader. A més, recorda que "el centre d'interpretació s'ubica en el jaciment més important d'Europa en petjades de titanosaure, i on hi tenim exposades les úniquesrestes conservades de pell fossilitzada de titanosaure descobertes a Europa".