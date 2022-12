La fusta que arriba per tractar dels boscos del Berguedà bàsicament és de pi roig (molt majoritari), pi negre, a les zones més altres, i faig, en menor mesura. El pi roig, fonamentalment, és el que té un aprofitament més variat, per pals d’electricitat i telefonia (hi ha zona del país on no es poden instal·lar torres metàl·liques), per fer bigues i taulons, i per estella. El pi negre tindria usos semblants. I el faig s’utilitza fonamental per a fusta en tronc.

De faig, però, n’hi ha poc, i «es important conservar les espècies caducifòlies que ni ha», asseguren Moisès Masanas i Jesús Calderer, alcaldes de Saldes i Cercs. D’altra banada, tot i que la utilització de la fusta per a la construcció és encara un part petita de tot el conjunt, es van guanyant clients i la veuen com una línia de creixement.