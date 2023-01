Casserres i Montclar recuperen amb tota l’esplendor les fires de Reis, després del parèntesi de la covid.

Casserres ha treballat en els últims anys per potenciar la Fira de Reis, que se celebra cada 5 de gener. Aquest dijous, durant tot el matí, nombroses parades ompliran la plaça Santa Maria i el passeig Bisbe Comellas. La mostra, organitzada per l'Associació de Comerciants, comptarà amb més de trenta parades de productes artesans, alimentaris, km0 i comerços i entitats locals. A més, els botiguers tindran una carpa on els nens i nenes podran jugar a l'element discordant.

La fira compta també amb la mostra ramadera, organitzada pels Amics Ramaders de Casserres, que en els últims anys ha guanyat presència. Hi haurà animals de diferents explotacions de la zona, tal com comenta Josep Llorens: "Tenim presència a la fira per mantenir el caliu de les fires i sobretot per donar veu al sector de l'agricultura i la ramaderia, que és molt important al Berguedà". S'hi exposaran una quarantena de caps de bestiar: vaques, vedells, vedelles, porcs, cavalls, xais, cabrits, pollastres, gallines i conills. Josep Llorens valora positivament la representació dels ramaders a la fira "malgrat les dificultats a nivell sanitari i de costos de transport que representa fer-ho possible", assenyala.

La mostra es complementarà amb una exposició de maquinària agrícola. I altres atractius seran l'exhibició de talla amb motoserra i la formació de figures de fusta; i els sortejos. Se sortejarà una panera per part dels comerciants, i per part dels ramaders un pernil. A més, l'associació de ramaders farà un concurs del pes d'un vedell.

L'organització de la Fira de Reis de Casserres, amb l'Associació de Comerciants i Amics Ramaders al capdavant, compta amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració del Futbol Sala, que s'encarregarà de l'esmorzar popular.

Fira de Reis a Montclar

A Montclar, la tradicional Fira de Reis que es fa cada 6 de gener aplegarà aquest divendres una trentena de parades de productes alimentaris, d’artesania, de peces de vestir, bijuteria, articles de la llar, antiguitats i eines del camp, entre d'altres. S’estendran durant tot el matí al Pla de les Alzines, on si el temps hi acompanya cada any hi passen uns 4.000 visitants, que també tindran l’oportunitat de degustar un bon esmorzar a base de torrades amb botifarra, llom o cansalada, i allioli de codony. L'esmorzar de forquilla es recupera després de dos anys sense, i els col·lectius que vendran tiquets i serviran l'àpat (els veïns de Montclar i el CE Puig-reig) esperen recuperar el gran poder de convocatòria que tenia abans de la pandèmia.

Tal com ha remarcat l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, "l'esmorzar és un bon reclam. Si fa bon dia, ve molta gent a passar el matí de Reis, que és festiu, i aprofita per fer un bon esmorzar i passejar per les parades". És una fira històrica i consolidada que ha perdut l'essència dels tractes entre amos i masovers que s'hi feien antigament però que ha mantingut la vessant d'espai social i de trobada. "És una fira que segueix sempre el mateix format, però funciona molt bé, no calen canvis", diu Sala.

Els últims anys inclou un circuit de motos, ja que la matinal atrau nombrosos motoristes. A part dels que opten per anar a fira en moto, també n'hi ha que ho fan en bicicleta o a peu. La majoria però arriben al Pla de les Alzines en cotxe, on s'habilitaran aparcaments per a l'ocasió.