Berga ultima els preparatius per rebre aquest dijous la visita de Melcior, Gaspar i Baltasar. La comitiva reial arribarà com cada 5 de gener per a estendre la màgia i il·lusió pels carrers i places de la ciutat. Enguany, la cavalcada dels Reis de l'Orient recuperarà totalment el format habitual, amb el tradicional recorregut pels carrers i la posterior rebuda dels infants a la sala de plens de l’ajuntament. Com a novetat, enguany s'incorporarà la traducció dels discursos reials en llengua de signes, a càrrec d’intèrprets especialitzats.

La cavalcada en xifres

La comitiva reial estarà formada per un centenar de persones que recorreran els principals carrers de la ciutat acompanyant Melcior, Gaspar i Baltasar. Hi haurà patges i patgesses, portadors i portadores de cofres, ofrenes, estàndards, torxes i carbó. La desfilada estarà encapçalada per l’estel lluminós que guiarà Ses Majestats per l’itinerari establert, mentre que la recuperada carrossa del carbó tancarà la comitiva. També hi haurà música en directe interpretada per la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. A més, una xaranga formarà part de la comitiva portant a terme una batucada i també amenitzarà l’espera del públic que es trobi a la plaça de Sant Pere abans de l’arribada dels Reis d’Orient. Enguany, es preveu repartir uns 460 quilos de caramels sense sucre i sense gluten, així com 500 peces de carbó de sucre.

Recorregut de la desfilada reial

L’estel lluminós iniciarà la cavalcada a les 5 de la tarda des de la plaça de Gernika. La comitiva reial seguirà el recorregut pels carrers Pere II, Mestre de Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz, Pere III, la carretera de Sant Fruitós i el carrer del Roser fins a la plaça de la Creu. En aquest punt del recorregut, els reis deixaran les carrosses i continuaran l’itinerari a peu pel carrer Major fins a la plaça de Sant Pere.

Posteriorment, es farà l’adoració i ofrena al pessebre situat a les escales de l’església de Santa Eulàlia. Tot seguit, els Reis d’Orient es dirigiran a l’Ajuntament de Berga on l’alcalde, Ivan Sànchez, els entregarà les claus de la ciutat que els permetrà accedir a les llars berguedanes durant la nit per deixar-hi els regals. Melcior, Gaspar i Baltasar s’adreçaran als nens i nenes des del balcó consistorial, mentre un intèrpret traduirà simultàniament els discursos reials en llengua de signes catalana. El servei d’interpretació anirà a càrrec de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques.

Rebuda dels infants

Els Reis de l'Orient s’instal·laran a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga per rebre els nens i nenes un cop finalitzada la cavalcada. Així, la rebuda de Ses Majestats recupera la seva ubicació habitual, després que l’any passat es fes als baixos del consistori per garantir les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries per la pandèmia de la covid.

Visita a les residències, centres de dia i l’hospital

Els Reis d’Orient arribaran a Berga dijous al matí. Una comitiva reduïda formada per Melcior, Gaspar, Baltasar, patges i patgesses reials visitaran les residències, els centres de dia i l’Hospital de Berga. Els Reis d’Orient accediran als equipaments per entregar diferents obsequis i compartir una estona amb els usuaris i usuàries.

Comissió organitzadora

La cavalcada de reis està organitzada per les àrees de Festes i Joventut de l’Ajuntament de Berga i compta amb una comissió formada per persones vinculades a les entitats Colònies a Borredà, la Penya Boletaire de Berga, la Bauma dels Encantats i l’Agrupació Teatral La Farsa juntament amb persones voluntàries a títol individual i personal tècnic municipal que s’encarrega del desenvolupament de les tasques logístiques de l’esdeveniment. Enguany, la cavalcada també compta amb la participació de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.