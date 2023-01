"És una gran fira, amb exposició d’animals i esmorzar per a tots els firaires. I pel que fa a les vendes molt bé, malgrat la situació que tenim, tothom s’esforça i qui més qui menys tothom compra”. D'aquesta manera valorava Pere Antonés, de la parada de formatges Montbrú, la Fira de Reis de Casserres i la mostra ramadera. S'ha fet aquest dijous al matí amb unes 45 parades al centre del poble.

Els visitants han pogut passejar i comprar productes de proximitat, tant d’alimentació com d’artesania. Anna Sánchez, presidenta de l’Associació de Comerciants de Casserres, afirma que “hi ha hagut bona afluència de gent i moltes parades”.

La fira ha començat a les 9 del matí després de l’esmorzar popular organitzat per la junta de Futbol Sala de Casserres, i després, amb l'obertura de les parades de la fira i l’exposició de nombrosos caps de bestiar dels Amics Ramaders de Casserres.

Albert Finestres, propietari de la parada d’Olis Terra la Vida és el primer any que ha fet parada a la fira: “Tenint en compte que és un dia laborable, no podem esperar més gent tampoc". Un altre paradista, Gerard Pastó, que venia olives, destacava que és una fira "molt animada". El temps hi ha acompanyat i la fira ha estat un bon reclam per a molts veïns i veïnes de Casserres i d'altres punts del Berguedà. "Estem molt contents", assegura Anna Sánchez.

Durant el matí s’han dut a terme diferents activitats per als nens i nenes, i la que ha tingut més èxit ha estat la proposta que han organitzat els comerços de Casserres: l’element discordant. Ha comptat amb "molta participació", segons Anna Sánchez.

El pes del vedell, un sorteig organitzat pels Amics Ramaders ha estat un altre dels protagonistes del matí. El sorteig consistia en encertar el pes d’un vedell, la persona que més s’hi acostava o l’encertava guanyava una cuixa de pernil. La guanyadora ha estat Estrella Tarrés, que es mostrava satisfeta: "Penso gaudir molt d’aquest pernil, ja que avui també és el meu aniversari, m’ho agafo com un autoregal". El vedell pesava 332 quilos.

Tant els comerciants de Casserres com els Amics Ramaders han tancat la jornada aquest dijous al migdia amb un bon balanç, tant de parades com d’afluència de gent. Esperen repetir l’èxit l’any que ve.