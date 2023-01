l'Hospital de Berga ha rebut aquest dijous al matí la visita dels Reis Mags de l’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar han passat per urgències, on hi havia infants, i per diferents habitacions, una de les quals la que encara està ingressada la Natura, la primera berguedana que ha nascut aquest 2023 al centre hospitalari berguedà.

Ses Magestats també han fet una volta per l’exterior de l'hospital i han saludat a totes aquelles pesones que s’hi han apropat i s'han volgut fer fotos amb els Reis. La visita dels Reis de l'Orient a l’Hospital de Berga és una tradició que es recupera plenament enguany, després que durant la pandèmia s’hagués de fer només per l’exterior del centre.