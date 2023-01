Centenars de nens i nenes de totes les edats, acompanyats per una multitud de pares i familiars, han sortit aquest vespre al carrer per rebre a Melcior, Gaspar i Baltasar que han estès la màgia i la il·lusió per vies i places de la ciutat de Berga. Als reis els acompanyava un vistós seguici amb patges i patgesses, portadors de cofres, músics i torxes. Tampoc no hi ha faltat la carrossa del carbó per aquells que han estat més entremaliats.

25 El tram on s'ha concentrat més gent ha estat, com és habitual, el que els Reis d'Orient fan a peu, el del carrer Major, que s'ha omplert a vessar. Hi havia cares d'il·lusió i de nervis entre els nens i nenes de Berga, que han gaudit d'una tarda màgica de caramels, somriures, llums i música. Un centenar de persones han format part de la comitiva reial que ha recorregut els principals de la ciutat encapçalada per un estel lluminós. La desfilada ha començat a la plaça de Gernika i ha anat guanyant públic a mesura que ha recorregut els principals carrers de la capital del Berguedà. A les 8 del vespre, petits i grans han seguit els parlaments que han fet Ses Majestats des del balcó de l'Ajuntament on l'alcalde Ivan Sànchez els ha entregat les claus de la ciutat. Sànchez ha recordat a la canalla que el regal més gran són "amics i amigues, pares i mares i especialment avis i àvies". Els més menuts han estat molt atents a les paraules de Ses Majestats, que han seguit amb cares d’il·lusió, d’embadaliment, i també amb nervis per saber si els portaran tot allò que van posar a la carta. El rei blanc, Melcior, ha demanat als nens i nenes si havien fet bondat, i la resposta ha estat majoritàriament que sí. El rei ros, Gaspar, ha destacat el gran nombre de cartes que han rebut. "Hi ha algunes cartes que ens han emocionat perquè ens demanaven salut per algú de la familia, per algun amic o amiga. Ens agrada molt que penseu en les persones que us envolten”, ha assegurat. I el rei negre, Baltasar, ha fet el seu tradicional crit de ‘hamalahí’, amb resposta de ‘hamalahà’, s'ha mostrat molt content de passejar per un Berga decorat, "veient tantes cares d'il·lusió i felicitat". Una de les novetats més destacades d’enguany ha estat la incorporació de la traducció dels discursos reials en llengua de signes catalana, a càrrec d’intèrprets especialitzats. El servei d’interpretació l'ha fet la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques. Després dels parlaments tots els infants que ho han volgut han pogut saludar personalment als Reis a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga. En total els Reis d'Orient de Berga han repartit uns 460 quilos de caramels sense sucre i sense gluten, així com 500 peces de carbó de sucre.