Melcior, Gaspar i Baltasar han fet una última parada a Casserres abans de marxar cap a l’Orient. A 3/4 de 6 de la tarda d'aquest divendres els carrers del poble s’han omplert de nens i nenes amb fanalets. Les cares d’il·lusió dels més petits han durat fins a última hora del vespre i han encomanant aquesta il·lusió als més grans.

A les 6 de la tarda el primer petard ha sonat per donar el tret de sortida a l’última cavalcada del Berguedà. Els Reis Mags, guiats per l’estrella d’Orient i la banda de tambors que encapçalaven la rua, han fet la primera parada al balcó de l’Ajuntament de Casserres, on l’alcalde del poble, Josep Colillas, ha pronunciat un discurs i ha presentat als tres Reis Mags. A continuació, els Reis han fet un discus demanat pau, salut i alegria per al 2023.

Des de l'Ajuntament de Casserres, els Reis s'han dirigit a l’església, on han deixat les ofrenes al nen Jesús i, d’allà han seguit cap a la plaça Santa Maria per començar a repartir alguns regals dels molts que portaven.

Al vespre, els Reis Mags seguiran la seva ruta deixant tots els regals a casa dels nens i nenes del poble, on els infants els esperen amb tota la il·lusió i alegria que es pot tenir durant la nit més màgica de l’any.