Montclar és una cita ineludible del dia de Reis. Des de primera hora del matí i fins a migdia, el Pla de les Alzines s'ha omplert de visitants que no han volgut faltar a la cita de la Fira de Reis, ineludible per a nombrosos berguedans i visitants. Per a molts, és parada obligatòria cada 6 de gener, i enguany, després de la suspensió del 2021 i les restriccions de l'any passat per la covid, ha tornat amb més força que mai.

S'ha pogut recuperar un dels reclams potents de la fira de Montclar: els esmorzars a base de botifarra o cansalada i allioli de codony. En total, se n'han servit uns 1.400. La Fira de Reis de Montclar manté l'essència i el caràcter tradicional d'una mostra que té com a particularitat el fet que se celebra enmig de la natura. Enguany, tot i que la previsió inicial eren una trentena de parades, finalment han arribat a la cinquantena, i amb molta varietat: alimentació, decoració, moda, complements, bijuteria, estris per a la llar, eines agrícoles, antiguitats... parades que no només convidaven a passejar-s'hi sinó també a fer-hi compres. Els paradistes estaven contents. És el cas de Mia Cabanas, de la Casa dels Fuets de Vic: «Hi ha hagut molta influència de públic i les vendes han anat bé. La gent estava molt predisposada a tastar el nostre producte i molt receptiva a comprar la nostra especialitat: fuets de gustos (tomàquet, ceba, all...)». Avui era el primer cop que feien parada a la fira de Reis de Montclar, però, segons Mia Cabanas, l’experiència ha estat bona i no descarten repetir l’any que ve: «Crec que tornarem perquè ens hi hem sentit molt bé. Molta gent, molt ambient i un espai molt agradable». A part de l'esmorzar i les parades, altres al·licients que els visitants han trobat a la Fira de Reis de Montclar han estat les exhibicions de motocròs, l'exposició de vehicles clàssics i la maquinària agrícola. Una oferta completa, que ha atret a públic de totes les edats. La majoria arribaven al Pla de les Alzines en cotxe, omplint a vessar els aparcaments habilitats; altres ho feien en moto; en bicicleta; i alguns també a peu. El temps hi ha acompanyat, amb sol i temperatura agradable, i Montclar ha recuperat o fins i tot superat l'ambient de fira d'abans de la covid, tal com ha remarcat l'alcaldessa, Raquel Sala: "Estem molt satisfets, la valoració és molt positiva". Segons Raquel Sala, "a Montclar l'any comença el dia de la fira, ja que donem el tret de sortida al cicle d'activitats del poble". La Fira de Reis té un encant especial que fa que atregui moltíssima gent, es calcula que hi passen unes 4.000 persones. Els visitants coincidien a destacar que és un espai que convida a anar-hi a esmorzar, fer un volt entre les parades, comprar alguna cosa i fer petar la xerrada. «És una fira multitudinària que aplega cada cop més gent de fora de la comarca, i els que venen un cop solen repetir», ha apuntat Raquel Sala.