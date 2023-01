Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha cedit a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà la titularitat de la locomotora Alstom 705, que el consistori restaurarà i exposarà al centre del poble, al costat de l'edifici de l'antiga estació de l'anomenat carrilet. Aquest és el compromís de l'alcalde, Josep Lara, que s'ha mostrat satisfet i emocionat de poder fer realitat una llarga demanda.

La màquina de tren Alstom 705 va entrar en servei el 1966, i va fer un dels darrers viatges de Guardiola de Berguedà a Berga el 1972. Fins fa tres anys estava activa fent maniobres al port de Barcelona quan arribava sal i potassa de les mines de Súria. Un cop restaurada, lluirà al costat de l'antiga estació, sota cobert, formant un conjunt per recuperar la memòria històrica juntament amb l’edifici original de l’estació del carrilet.

Amb aquesta cessió, Ferrocarrils posa en valor el seu patrimoni ferroviari. El president de FGC, Toni Segarra, ha comentat que aquesta cessió "és una mostra més de la nostra voluntat de divulgar, apropar i compartir el nostre patrimoni amb la ciutadania”. Ferrocarrils treballa en base a una Estratègia del Patrimoni “on s’emmarquen aquest tipus d’actuacions que ens permeten apropar el nombrós i divers material històric a les persones i fer que les peces estiguin contextualitzades en el territori en el qual han estat funcionant, a la vegada que siguin punts d’atracció de visitants”.

L’alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, ha destacat que “la història de Guardiola està estretament lligada al carrilet des dels seus orígens, amb el creixement urbà al voltant de l’edifici de l’estació a partir de l’arribada del ferrocarril”. Segons Lara, “posar en valor la història del tren no només representa un nou reclam turístic, sinó un aprenentatge per a les noves generacions pel que fa la mobilitat sostenible”.

Josep Lara ha recordat que l'arribada del primer tren a Guardiola, el 1904, va obrir el camí de la industrialització i modernització no només de Guardiola, sinó de la resta de pobles de l'alt Berguedà. "Amb la locomotora, Guardiola recupera un emblema de la seva història". Està convençut que quan es col·loqui el monument "reviurem molts records i moltes vivències. Hi haurà llàgrimes perquè al voltant del tren, hi ha moltes històries humanes".

Restauració, trasllat i col·locació

L'Ajuntament de Guardiola no té data prevista per instal·lar el monument de la locomotora, que es col·locarà sobre d'una via, però espera que sigui "el més aviat possible". L'alcalde, Josep Lara, assenyala que "és un procés de restauració laboriós perquè es tracta d'una màquina històrica però el compromís és que aquest mes de gener ja pugui sortir del magatzem de Sant Andreu de la Barca per portar-la un un espai del Berguedà on es restaurarà".

El consistori invertirà entre 10.000 i 12.000 euros en la restauració de la locomotora i més de 5.000 en el transport de la màquina de tren. El trasllat serà complex, ja que "pesa 48 tones i per tant farà falta transport especial en un viatge nocturn i amb talls de trànsit".

Característiques de la locomotora

La locomotora que es restaurarà i s'exposarà a Guardiola de Berguedà va ser construïda per Alstom el 1965 juntament amb altres 10 locomotores construïdes entre els anys 50 i 60. Pesa 48 tones i fa 12,5 metres de longitud. Va entrar en servei el 1966 dins la sèrie 700, que posteriorment FGC anomenaria 251. L’any 1979 les locomotores Alstom van ser integrades al parc mòbil de la nova companyia ferroviària catalana Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la primera empresa pública de la Generalitat restaurada que va assumir la gestió de les xarxes de ferrocarril traspassades a la Generalitat per l’Estat.

Durant els 40 anys d’història d’FGC aquestes locomotores han representat un dels elements més simbòlics de la línia Llobregat-Anoia. Al principi, aquestes locomotores van ser destinades a tot tipus de serveis, tant de viatgers com de mercaderies. Amb l'arribada dels automotors dièsel i l'augment del parc mòbil d'unitats elèctriques, les tasques d’aquestes locomotores es van centrar en el transport de mercaderies i més endavant van quedar relegades a la realització de maniobres al Port de Barcelona i a Martorell i com a reserva en el cas de no disposar de les locomotores de línia.

Ferrocarrils preserva, dins la seva col·lecció de material històric, una locomotora de les mateixes característiques, la MO-1003. De fet, actualment aquesta unitat està en procés de revisió amb l’objectiu de posar-la a punt per poder oferir circulacions amb trens històrics a la línia Llobregat-Anoia.