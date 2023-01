Gironella disposarà de 20 pisos de lloguer assequible destinats a joves menors de 35 anys i persones més grans de 65 anys. L'Ajuntament de la vila promou la construcció d'habitatges entre el 2024 i el 2026 amb la voluntat tant de contribuir a facilitar l'emancipació i atraure jovent, com d'oferir pisos accessibles a la gent gran.

La iniciativa és possible gràcies a la incorporació de Gironella en un programa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que, amb fons europeus, facilitarà aquestes noves construccions. El projecte presentat per l’Ajuntament de Gironella, l'únic de la comarca del Berguedà, va ser el segon més ben valorat de tot Catalunya.

L’Ajuntament de Gironella ja ha elaborat l'avantprojecte, que preveu la construcció de dos blocs simètrics, de deu pisos cadascun, a l'àrea residencial de Les Eres, a tocar de la zona esportiva. En concret, s'edificaran a la part més sud de la urbanització, ens uns solars de propietat municipal ja qualificats com a sòl de protecció oficial.

Seran uns blocs moderns amb planta baixa i dues plantes d'alçada, i integrats arquitectònicament a la zona residencial. Pel que fa als pisos, tindran una superfície d'entre 75 i 80 metres quadrats, amb tres habitacions, cuina-menjador, bany i plaça d’aparcament. El preu estimat del lloguer se situarà per sota del 400 euros, inferior al llindar màxim que la pròpia llei d'habitatge públic protegit estableix.

Construcció i finançament

La primera fase de la construcció s'iniciarà l'any que ve i és previst que s'enllesteixi al llarg del mateix 2024, quan ja posarien a lloguer els primers deu pisos. La segona fase, corresponent a un altre bloc de deu pisos, serà una realitat entre finals del 2025 i principis de 2026.

La construcció es contempla amb un sistema de mòduls industrialitzats que redueixen substancialment el termini de construcció dels edificis, garantint alhora la màxima eficiència energètica.

El cost estimat de tot el projecte és de 2,5 milions d’euros. D'aquests, un 40% els aporta l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d'una subvenció d'1 milió d'euros dels fons europeus Next Generation. Una altra part, 720.000 euros, els assumirà l'empresa adjudicatària de les obres de construcció com a contraprestació de la gestió de sis habitatges durant uns 25 anys. I la part restant, l'aportarà l'Ajuntament de Gironella mitjançant la venda de parcel·les urbanitzades a la mateixa zona (200.000 euros) i amb fons propis municipals o via un acord de finançament amb l’Institut Català de Finances (650.000 euros).

Segons l'alcalde de Gironella, David Font, les dues fases són idònies per dos motius: "Perquè es pot absorbir de forma progressiva la demanda de pisos de lloguer assequible, i perquè garanteix l'equilibri financer dels comptes municipals". Amb l'ingrés dels lloguers, l'Ajuntament cobrirà els costos amb uns dotze anys, aproximadament. A partir d'aquí, els diners revertiran en el manteniment, la millora o l'ampliació dels habitatges.

De la manca d'habitatge a l'acció per disposar-ne

La manca d'habitatge de lloguer en condicions és una realitat al Berguedà. I l'Ajuntament de Gironella hi ha apostat: "Hem passat de la identificació de la necessitat a l’acció, de l’estratègia comarcal a l’acció local", assegura David Font, fent referència a la identificació de la necessitat a través d’un estudi desenvolupat pel Consell Comarcal del Berguedà on s’evidenciava que calia ampliar l’oferta d’habitatge principal, facilitar l’emancipació juvenil i millorar l’accessibilitat dels habitatges.

Per a David Font, “disposar d’aquests nous habitatges ens ha de permetre facilitar l’emancipació de persones joves i atraure noves famílies a Gironella, rejovenint la piràmide d’edat”. En aquest sentit, la regidora de Joventut, Anna Ferrer, afegeix que “aquesta necessitat ens l’han fet arribar molts joves, està recollida al Pla Local de Joventut i és bàsica perquè la gent jove es quedi a Gironella”.

Els habitatges estaran destinats, com a mínim en un 40%, a persones joves menors de 35 anys. I un 15%, mínim, es llogaran a persones majors de 65 anys. D'aquesta manera, s'actuarà en dos col·lectius específics en polítiques d’habitatge. La regidora d'Atenció a les Persones, Teresa Terricabres, comenta que "garantir l’autonomia de les persones a la pròpia llar es transforma en qualitat de vida. La gent generalment vivim en habitatges que a mida que ens fem grans no són acccesibles a les necessitats que van sorgint. Faciliar l'envelliment de la població a la pròpia llar en comptes de centres residencials assistits afavoreix a un envelliment més adaptatiu".