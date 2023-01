Gironella donarà a conèixer aquest diumenge, 15 de gener, el resultat del projecte Camins d'anada, que ha consistit en quatre trobades entre persones migrades i persones de la societat cultural de Gironella. L'objectiu d'aquestes trobades grupals ha estat crear vincle entre ells i poder conèixer les històries que hi ha darrera cada persona, per entendre les migracions.

Els participants han viscut l'experiència mitjançant exercicis i dinàmiques vivencials a través de l’expressió artística, en diferents disciplines. Els resultats es plasmaran diumenge en una jornada que es farà a l'Espai Santa Eulàlia. Començarà a les 11 del matí amb la finalització d'un mural artístic que recorda a totes les persones migrades, i que se situarà a la vidriera del local situada al carrer Olvan Alt.

A continuació, la coral Estel, que ha participat en el projecte com a entitat cultural, interpretarà algunes cançons relacionades amb les migracions, així com també el grup Kamelay, partícips com a immigrants. A les 12 del migdia, l'exdiputat David Fernàndez i Lu Rois oferiran el recital poètic La força incendiària de les paraules. I a les 6 de la tarda, l'actriu Sílvia Albert interpretarà l'espectacle teatral No és país para negras. Les entrades es poden comprar al web entradium.com o bé a taquilla, per 5 euros.

Al mateix Espai Santa Eulàlia de Gironella s'hi exposaran materials que s'han utilitzat i creat al llarg de les trobades entre les persones participants al projecte Camins d'anada.

L'acte l'organitza la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gironella juntament amb la regidoria d'Atenció a les Persones, així com l’equip de tècnics i les persones responsables de la dinamització d'aquests tallers, que és el col·lectiu La Caixa de vidre format pels bagencs Oriol Segon Torra, Quim Moya i Quim Torres.

El regidor de Cultura, Lluís Vall, ha remarcat la importància de «visibilitzar el resultat final del projecte mostrant que la unió entre persones migrades i naturals del territori és possible a través de la reflexió i l'art. El projecte mostra com és posar-se a la pell de l'altre, d'aquesta manera un pot empatitzar i humanitzar amb les seves situacions ».