Marina Riu Suades serà regidora de Junts a l'Ajuntament de Berga, a l'oposició. Al ple d'aquest dijous prendrà possessió del càrrec, en substitució de Marc Marginet, que va deixar l'acta al ple de desembre "per falta de motivació", després de tres anys i mig com a regidor al consistori berguedà.

Marina Riu té 26 anys i és mestra. Treballa com a docent d’educació primària i especialista d’anglès. A nivell de ciutat, forma part de la comparsa dels Nans Nous, hi està involucrada des de la Patum infantil i fa més de quinze anys que salta a la plaça.

Afronta el fet de ser regidora «amb ganes de treballar per a la ciutat i amb el compromís que vaig adquirir amb Junts per Berga l’any 2019». Serà la primera experiència activa en el món de la política, tot i que a les eleccions municipals de fa quatre anys era la número tretze de la llista de Junts per Berga.

Ara, formarà part del consistori al costat dels altres cinc regidors de Junts: Ferran Aymerich, Ramon Caballé, Ariadna Herrada, Vicenç Vegas i Dolors Rial.