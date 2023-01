Els grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts i PSC, pressionen l'equip de govern (CUP i ERC) perquè presenti "el més aviat possible" els pressupostos per aquest 2023. Al ple d'aquest dijous al vespre a l'Ajuntament de Berga, Junts demanarà explicacions de per què no s'avança amb el diàleg dels pressupostos i es porten a aprovació. El PSC, de la mà del seu regidor Abel Garcia, també insistirà en aquest punt, perquè, segons ha dit, "el fet de no tenir uns pressupostos aprovats a mitjans de gener denota una manca de visió i de projecte de ciutat perillosíssims per Berga". El regidor socialista lamenta que "els ciutadans no puguin saber encara en què s'invertiran els seus impostos aquest any".

El govern de la CUP i ERC està treballant i enllestint els pressupostos, segons ha remarcat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez: "La voluntat és que a finals de gener o a principis de febrer convoquem el ple de pressupostos". El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, reconeix que "el pressupost de l'Ajuntament de Berga no és fàcil" i que "si no l'hem aprovat abans d'acabar el 2022 és per la complicació que hi ha en quadrar-lo, a més tenint en compte la pujada de sous i el gran augment de la despesa energètica".

Ivan Sànchez recorda que "s'han de prioritzar molt bé les inversions, perquè cada any hi ha un retorn de deute important. Tot i això, assegura que l'equip de govern seguirà endavant "amb la reducció del deute, amb inversions i amb govern responsable". Es manté esperançat que les administracions supramunicipals injectin diners als ajuntaments, "però si no fan tirarem endavant".

Segons l'alcalde, aquest gener s'han reunit amb Junts i és previst que en els propers dies ho facin amb el PSC "per poder encaixar al pressupost propostes que ens fan, sempre i quan siguin realistes", ja que "la intenció de la CUP i ERC, malgrat tinguem majoria, és que el pressupost s'aprovi amb el màxim de vots possibles, perquè beneficia a la ciutadania".

Propostes del PSC

De la mateixa manera que Junts va presentar a mitjans de desembre una quinzena de propostes perquè l'equip de govern les inclogui als pressupostos del 2023, el PSC també va recordar fa un mes a la CUP i ERC que "hi ha projectes acordats des del 2020 que no s'han fet", i a més, amplia el llistat de propostes. Seran condició per al seu sí als pressupostos, un cop es portin al ple.

Per al regidor socialista Abel Garcia és clau garantir la seguretat ciutadana a Berga, fer un nou plantejament per a la construcció de l’estació d’autobusos, la creació de la pista d'atletisme i un estudi alternatiu per a la gestió de l’aigua de manera indirecta. A més, afegeix, que calen unes polítiques concretes d’accés a l’habitatge, un calendari sobre la licitació dels contractes que estan caducats, una millora dels carrers i les voreres, un bon manteniment als parcs infantils, canviar la gespa del camp de futbol i instal·lar gespa artificial al camp annex de futbol 7. També, segons el PSC, és necessari elaborar el pla d’usos de l’edifici del CAT i de la pista poliesportiva de Santa Eulàlia, la partida per encarregar el projecte executiu del convent de St. Francesc, i millorar el sistema d’aigua del santuari de Queralt.

Abel Garcia i mostra el seu compromís "d'oferir diàleg i consens a l'equip de govern si té en compte aquests aspectes prioritaris". Recorda que ell ja ha estès la mà al govern en altres ocasions per aprovar el pressupost de l'Ajutament de Berga: "El desembre del 2019, amb la CUP (ERC encara no en formava part) el grup socialista va donar el sí als pressupostos del 2020 per responsabilitat institucional i compromís amb la ciutat. Però dels pressupostos acordats tant per 2020 com per al 2021, moltes partides pressupostades no s’han executat". En aquest sentit, posa alguns exemples "el contracte de la neteja viària o la gestió de la residència són temes que fa anys que s'haurien hagut d'afrontar i que no estan resolts, així com tampoc no s'ha mogut fitxa en com es gestionarà l'aigua a la ciutat".

Berga, capital de comarca sense el pressupost aprovat

Berga i Puigcerdà són les dues capitals de comarca de l'àmbit Regió7 que encara no tenen el pressupost per aquest 2023 aprovat. Igualada va aprovar els pressupostos el 26 de juliol; Solsona ho va fer el 24 de novembre; Moià, el 20 de novembre; Manresa, el 2 de desembre; i la Seu d'Urgell, el 19 de desembre.

Al Berguedà, el Consell Comarcal tampoc no ha convocat el ple de pressupostos per debatre'ls i aprovar-los.