El compromís de l'Ajuntament de Berga per adequar l'accés a les noves urgències de l'hospital de Berga i tenir-lo llest a l'estiu es manté ferm. Així ho ha assegurat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez: "El convenciment és que entre els mesos de juliol i agost, quan s'acabin les obres del nou edifici que acollirà les urgències, estaran també fetes les obres de millora per accedir-hi". De moment, els treballs no s'han licitat.

L'equip de govern (CUP i ERC) confia que d'aquí a quinze dies o tres setmanes tinguin calculalt l'import per tirar endavant el projecte. En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat que el cost de l'obra no l'ha d'assumir l'Ajuntament de Berga sinó tota la comarca: "és un projecte que l'hem de pagar entre tots perquè l'hospital dona servei a tot el Berguedà, i la voluntat dels alcaldes del Berguedà és aquesta". Ivan Sànchez assegura que la petició que ha fet tant al Consell Comarcal del Berguedà com al Consell d'Alcaldes ha estat ben rebuda i hi ha bona predisposició a contribuir-hi. Caldrà estudiar amb quina fórmula es reparteix el cost de l'obra. "És de justícia que els accessos els paguem a nivell de comarca, tenint en compte que l'Ajuntament de Berga en els últims set anys ha invertit a l'hospital dos milions d'euros". La remodelació dels accessos inclou intervencions en tres punts: eixamplar o adaptar la rotonda d'accés a l'hospital, consolidar el talús que hi ha a un cantó del vial que arriba fins al nou edifici, i eliminar la llàgrima que hi ha davant de les futures urgències. "L'objectiu és adequar l'espai actual perquè el flux de cotxes i ambulàncies que hauran d'accedir en aquesta part d'urgències sigui idoni, i puguin fer els girs sense problemes", apunten tant l'alcalde, Ivan Sànchez, com el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra. Berga demana compartir la despesa de l’accés nou a l’hospital