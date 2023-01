La Corrida tornarà als carrers de Puig-reig el cap de setmana que ve amb la recuperació de la totalitat dels actes, després que l'any passat, malgrat la festa ja tornés a la seva essència, algunes activitats no es poguessin fer per les restriccions de la covid encara vigents. En aquest sentit, torna la cuina del porc, el ball de divendres, la festa a l'entorn del porc i el dinar de col·laboradors de fi de festa.

El regidor de Festes de Puig-reig, Cristian Pérez, aplaudeix que es pugui recuperar al 100% la festa: "Viurem de nou l'estructura habitual de la Corrida, i com fem any rere any, amb més qualitat".

Els actes de la Corrida arrencaran ja aquest dijous, 19 de gener, amb el conte de La Corrida. Els nens i nens de les escoles i les llars d'infants podran escoltar el conte que es va publicar el 2019 de la mà tres autores de Puig-reig i una il·lustradora. Gemma Mujal, Ester Puig i Andrea Martín explicaran el conte amb la col·laboració d'alumnes de teatre de l'Institut de Puig-reig i l'acompanyament musical de Joan Sabata. Aquest any, tal com remarca Queralt Ambròs, de la comissió de la Corrida, "es farà en horari lectiu perquè en puguin gaudir tots els infants del poble".

Divendres, dia 20, es farà la Corrida infantil al matí, amb cercavila i joc de les cintes, a partir del les 10 del matí. Al vespre, es farà la cuina del porc amb el format habitual que ja s’havia plantejat anys enrere. La cita gastronòmica s’iniciarà a les 8 al pavelló d’esports, on els assistents podran degustar les propostes de les diverses food trucks. Després, a partir de les 12 de la nit, ball amb el DJ Déstor, organitzat pels Diables del Clot de l'Infern (preu: 3 euros).

Creix la Corrida infantil

Els nens i nenes de Puig-reig porten la Corrida a l'ADN. La viuen des de petits, i des del 2020 ho fan amb una festa pròpia el divendres de la Corrida. És una rèplica de la popular cercavila de cavalleries i xarrets de diumenge al migdia, però dedicada exclusivament als petits. Hi prenen part els nens i nenes de l'escola bressol L’Estel, l’escola Sant Martí i l’escola Alfred Mata, i enguany també s’hi implicarà l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, amb la banda i els alumnes de primer de Batxillerat de l’Institut de Puig-reig fent d’acompanyants dels rucs i ponis amb els més menuts. Es constata que la Corrida infantil no només es consolida sinó que continua creixent. Enguany hi haurà 7 carros, 20 ponis i 25 rucs. Puig-reig s'assegura el futur de la Corrida amb bon planter, tal com remarquen tant el regidor de Festes, Cristian Pérez, com el president de la Comissió de la Corrida, Joan Soler.

Raid social, passejades en ruc i espectacle de doma

Dissabte dia 21, al matí tindrà lloc la 17a edició del raid social, les passejades en ruc, i els espectacles de doma i volteig, que anirà a càrrec de Miron Bococi. Aquestes activitats mantenen la ubicació estrenada l’any passat amb bona resposta: la zona del circuit de La Corrida, a tocar del camp de futbol, on diumenge també s'hi faran les curses. A la tarda, entrega de premis del concurs d'Instagram de la Corrida de l'any passat, i entrega de premis del concurs de dibuix infantil de la Corrida 2023. I rebuda dels banderers a l'Ajuntament. Enguany són Ramon Santasusagna Dolla (cavalls), Maria Rosa Casals Fàbregas (mules) i Jan Soler Bagués (rucs). També s'entregaran plaques de reconeixement a persones implicades a la festa, que enguany seran per als veïns de Fonollet i els de Cal Marça, que fan la demostració d'embotits. A més, s'homenatjarà a Vicenç Martín, una persona que ha mort aquest últim any i vinculada a la Corrida.

El plat fort serà, com és habitual, diumenge 22 amb la cercavila de carruatges, cavalleries i xarrets, l’esmorzar popular, la demostració d’elaboració d’embotits (amb els veïns de Fonollet i els de Cal Marçal), la mostra d’oficis tradicionals o la mostra d’embotits, alimentació i artesania de la plaça Nova i voltants. A partir de 2/4 de 12 del matí es donarà el tret de sortida a la cercavila de cavalleries i xarrets, amb més de 100 animals participants i uns 25 carruatges. Durant el matí també es farà el tradicional joc de les cintes, on els genets han de demostrar sense aturar-se les seves habilitats 'pescant' amb un punxó una de les anelles col·locades en alçada i subjectades per cintes.

A la tarda, a partir de 2/4 de 4, es disputaran les curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès, al circuit de la Corrida. Segons ha recordat el president de la Corrida, Joan Soler, "l'any passat vam arribar a uns 35 cavalls, tot un rècord per nosaltres que si podem mantenir ja estem contents". Després, de nou, joc de les cintes.

Al vespre, a les 7, ball de gala amb Pep i Maria José Trio, al pavelló d'esports. (Preu: 3 euros. A la mitja part, sopar amb entrepans de botifarra).

A part, diumenge tindran lloc actes paral·lels com ara el ral·li fotogràfic, les exposicions i les propostes de la biblioteca Guillem de Berguedà. Pots consultar tots els actes i horaris clicant aquí. El convidat d'honor d'enguany a la Corrida serà el periodista i escriptor Martí Gironell.