El Consell Comarcal del Berguedà actuarà per resoldre l'avaria que ha deixat sense llum un dels dos túnels que hi ha en el tram de la via verda de Cal Rosal a Pedret. Segons la queixa que va fer arribar a Regió7 una lectora que freqüenta aquesta via per anar a caminar, "fa mesos que no funciona la llum". En un tuit, assegurava que "hem estat a punt de fer-nos mal. Qui serà el responsable?".

La mateixa queixa la va fer arribar la setmana passada al Consell Comarcal, que és l'ens que es cuida del manteniment d'aquesta via verda. Segons fonts del Consell consultades per aquest diari, "es va rebre la queixa, es van enviar tècnics per determinar què fallava dels llums, i en els propers dies se solucionarà el problema". En concret falla la il·luminació del túnel més llarg, el primer que es troba sortint de Cal Rosal en direcció a Pedret.