Una sentència ordena el retorn de l'hotel Berga Park i Queralt a l'Ajuntament de Berga

El Jutjat Mercantil de Barcelona ha dictat sentència a favor de l'Ajuntament de Berga sobre el litigi amb Inberga Tur, societat concessionària de l’hotel Berga Park i de l'hostatgeria i l'ascensor de Queralt. Tot i que la resolució judicial obliga a Inberga Tur a retornar aquests actius al consistori, el cas encara no està tancat. L'administrador concursal d'Inberga Tur ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Barcelona.

La sentència no serà ferma fins que no es resolgui el recurs. Per això l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, apel·la a la prudència fins que el jutge de l'Audiència no es pronunciï: «Hem fet un pas més per recuperar l'hotel Berga Park i l'hostatgeria de Queralt però encara no hem tancat el litigi. Tot i que la sentència és positiva i favorable a l'Ajuntament, fins que no es resolgui el recurs hem de ser molt prudents».

Amb aquesta resolució del Jutjat Mercantil, se suspèn l'efectivitat de l'acord que es va adoptar el 2021 i que establia que l’hotel Berga Park i l’hostatgeria de Queralt se separaven com a dues unitats productives. D’una banda, es plantejava que l’Ajuntament recuperés l’hotel i li donés l’ús que decidís (l’alcalde en aquest sentit va avançar que la voluntat era seguir aprofitant una part com a recinte hoteler). I d'altra banda, assumiria la gestió i adjudicaria l'explotació de l'hostatgeria i l'ascensor de Queralt l’administrador concursal, és a dir, la persona designada pel jutge per fer-se càrrec d’Inberga Tur després que entrés en concurs de creditors el 2012.

L’oposició a l’Ajuntament de Berga, Junts i PSC, han expressat el malestar pel fet que l’equip de govern (CUP i ERC) no els informés de la sentència quan va sortir el 20 de desembre, tenint en compte que és un assumpte amb què els quatre grups polítics a l’Ajuntament van a la una: «Si no se m’informa puc arribar a pensar que hi ha al darrera estratègia política, i no judicial», diu Abel Garcia, regidor del PSC. I el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, afegeix: «Tots volem tancar aquest llarg litigi». Segons Aymerich, «poder tornar a posar el comptador a zero i que l’Ajuntament pogués decidir què fer amb l’hotel i amb l’hostatgeria de Queralt seria una molt bona notícia per la ciutat». Abel Garcia coincideix amb què «avançar és una bona notícia», i entén que cal «prudència», però des del seu punt de vista també «planificació».

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, remarca que és «és un tema important i transversal de ciutat, que volem treballar de forma conjunta amb l’oposició, però hem d’esperar com avança jurídicament».

Què determina la sentència?

Segons la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, «l’administrador concursal ha de procedir a la liquidació i la transmissió de la possessió jurídica dels béns i drets demanials de l’Ajuntament de Berga, que inclou el valor de la concessió administrativa pròpiament dita, que ve determinat per l’import del cànon de la concessió que correspon proporcionalment al període de temps pendent des de la declaració del concurs de creditors de la societat Inberga Tur, fins la data d’extinció de la concessió prevista en els contractes».

La sentència també apunta que «l’administrador concursal haurà de retirar la proposta de modificació del Pla de liquidació formulada mitjançant escrit del 20 de desembre del 2021 i reformular-ho excloent els bens demanials valorats, en el seu conjunt, en la suma d’1.078.312 euros, reconeixent a favor de l’Ajuntament de Berga la titularitat d’un crèdit amb privilegi especial per cessió de contracte amb garantia real de l’Institut Català de Finances (ICF), amb una despesa creditora que puja a 1.160.031 euros. Es compensarà l’import de les concessions demanials, sense perjudici que l’Ajuntament de Berga faci efectiu el pagament del deute que té reconegut a Inberga Tur de 147.272 euros.

Concessió del 2002 i un llarg litigi

L’Ajuntament de Berga va atorgar la concessió de l’hotel Berga Park, l’hostatgeria i l’ascensor de Queralt a Inberga Tur el 2002, amb Josep Maria Badia (CiU)a l’alcaldia. La societat estava formada íntegrament per empresaris berguedans, que van posar en marxa l’hotel el 2003. Els anys següents però, el projecte de transformació dels espais es va anar encallant, per incompliment del contacte, per amdués parts.

L’Ajuntament de Berga va iniciar el procés administratiu per resoldre el contracte de la concessió d’Inberga Tur l’any 2009, procediment que va caducar per allargament de terminis provocats pel concessionari. Posteriorment, es va tornar a incoar l’octubre de 2010 i l’abril de 2011.

Al 2015, amb l’entrada de la CUP al govern, el ple de Berga va aprovar assumir l’1,1 milions d’euros de crèdit concedit per part de l’Institut Català de Finances a Inberga Tur, del qual era avalador l’Ajuntament.

Al 2016, una sentència va condemnar els adjudicataris a retornar els béns de les concessions al consistori, però l’última resolució emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2020 va anul·lar el dictamen per qüestions formals.

L'any 2021 l’Ajuntament de Berga va presentar a l’administrador concursal un acord per resoldre el litigi de les concessions. Posteriorment, els grups a l’Ajuntament van veure punts foscos i es va retirar la proposta, deixant a mans del jutge del Jutjat Mercantil la fiscalització.