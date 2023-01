L’Escola de Gironella, l’Escola Sant Marc (de Cal Bassacs) i FEDAC Gironella ja disposen de camins escolars, uns itineraris segurs i còmodes per fer els trajectes entre casa i l’escola. En total, s’han marcat 9 camins escolars, 3 per cada centre, amb origen a Cal Blau, Cap del Pla i la zona de les Eres pels centres al nucli del municipi, i a La Font dels Tòrracs, Sant Antoni i la Plaça de la Vinya per Cal Bassacs.

Lurdes Roset, regidora d’Educació, ha explicat que el projecte és una iniciativa del Consell d’Infants del municipi, i que els propis consellers i conselleres han estat els encarregats de definir els itineraris i escollir els símbols que identifiquen el camí i els centres. Roset ha afegit que "els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu al camí d'anada i tornada de casa a l'escola". Cada centre s’identifica amb un símbol en concret, i cada color indica el barri al que porta cada camí escolar. Els símbols s’han pintat a terra, i a l’inici de cada ruta s’ha col·locat un element de senyalització vertical que en marca el començament.