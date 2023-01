La Quina de Montmajor espera aplegar unes 200 persones al Local del Comú. Es farà aquest dissabte, 21 de gener, a 2/4 d'11 de la nit. És la quarta edició del joc de la quina que organitza el Futbol Club Montmajor, amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi. Els presentadors de l’acte seran Marc Canturri i Aina Sabata, i DJ Siles animarà la festa des del vessant musical.

La quina comptarà amb més d’una seixantena de premis repartits en vuit línies, quatre bingos i un cinquè joc solidari que servirà per destinar els beneficis a la Fundació Horitzó del Berguedà i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics. A banda, el premi final de la quina, l’últim que es donarà, serà un viatge per Europa.

Una bombona d’oxigen per al FC Montmajor

Una cinquantena de col·laboradors del Berguedà han cedit productes i serveis per donar oxigen al FC Montmajor, un club que cada temporada es refia de la quina com una de les principals fonts de finançament.

Ara mteix, el Montmajor compta amb dos equips federats: el sènior masculí i el sènior femení. Esportivament, el club es troba en un bon moment, amb un equip masculí consagrat com un dels clubs punters de la Quarta Catalana, i un femení més que consolidat que aquesta temporada ha celebrat els seus deu anys ininterromputs competint, una fita insòlita a la comarca.

Ara bé, el club fa temps que pressiona les administracions per una millora de les seves instal·lacions. El camp de Montmajor, com alguns altres de la comarca, és un dels pocs de terra que queda arreu de Catalunya, "fet que no casa en absolut amb la bona salut competitiva del club i amb la voluntat i les possibilitats de creixement que s’albiren", apunten fonts del club.

La quina d’aquest dissabte -com qualsevol acte públic que organitza el club- servirà per fer palesa aquesta reivindicació i per seguir insistint en la "necessitat urgent" d’un camp de gespa artificial.

Descompte per a qui s’apunta abans

Les entrades per assistir a la quina ja es poden reservar a través d’una plataforma que el FC Montmajor ha obert expressament per a l’ocasió: clicant aquí.

L’entrada amb reserva val 20 euros i inclou una consumició, mentre que, per a aquells que es presentin a la quina sense haver fet la reserva, el preu serà de 25 euros, sense consumició inclosa. Les entrades (tant les que tinguin reserva prèvia com les que no) es pagaran a l’entrada de la quina, en efectiu o amb targeta de crèdit.

Doble ració de futbol, abans de la quina

Abans de la quina, a la tarda, hi haurà doble ració de futbol al camp municipal de Montmajor. A les 4 de la tarda, l’equip masculí rebrà la visita del Palillo, de Sant Joan de Vilatorrada, en tota una prova de foc en la lluita per l’ascens a Tercera Catalana. I a 2/4 de 7 de la tarda, l’equip femení rep la visita del Montcada, en una oportunitat d’or per consolidar-se a mitja taula.