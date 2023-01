La Corrida de Puig-reig estarà dedicada, aquest divendres, als infants. La festa infantil segueix prenent força i enguany, a banda de comptar amb la participació de tots els nens i nenes de l’escola bressol L’Estel, l’escola Sant Martí i l’escola Alfred Mata, també s’hi implicarà l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, amb la banda, i els alumnes de primer de Batxillerat de l’Institut de Puig-reig , que faran d’acompanyants dels rucs i ponis amb els més menuts.

Els nens i nenes del poble, acompanyats de carros, ponis i diversos voluntaris, gaudeixen amb nervis i emoció d’una festa que els puig-reigencs porten a l’ADN. La cercavila començarà al Passeig de la Via, i després passarà pel carrer Llobregat. Es tracta d’una rèplica de la popular passada de cavalleries i xarrets de diumenge al migdia, però dedicada exclusivament als petits. Aquest 2023 hi haurà 7 carros, 20 ponis i 25 rucs.

El 2020 es va innovar reproduint la cercavila d’adults per als petits i va tenir molt bona acollida, de manera que s’ha mantingut, i enguany, després de la pandèmia, la festa per a la canalla es consolida i continua creixent en participació. El regidor de Festes, Cristian Pérez, i el president de la Comissió de la Corrida, Joan Soler, han coincidit en considerar que amb aquesta iniciativa Puig-reig s’assegura "un bon planter" pel futur de la festa.

La jornada comença aquest divendres a les 9 del matí amb esmorzar amb botifarra i pa per als infants de les escoles a la plaça Nova. Més tard, a les 10 del matí, es farà el lliurament dels estendards als banderers de les escoles, i tot seguit arrencarà la cercavila amb els petits com a protagonistes, que també faran el tradicional joc de les cintes davant del Cafè Nou. A les 5 de la tarda hi haura un taller infantil de la Corrida a la Biblioteca Guillem de Berguedà.

Aquestes no són les úniques activitats dedicades als infants que es fan aquests dies als voltants de la festa de cavalleries i xarrets de Puig-reig. Els actes van arrencar dijous amb el conte de La Corrida. Els nens i nens de les escoles i les llars d’infants van poder escoltar, al Pavelló d’Esports, en horari lectiu, el conte que es va publicar el 2019 de la mà tres autores de Puig-reig i una il·lustradora.

Gemma Mujal, Ester Puig i Andrea Martín van explicar el conte amb la col·laboració d’alumnes de teatre de l’Institut de Puig-reig i l’acompanyament musical de Joan Sabata.