Torna la Cuina del Porc a la Corrida de Puig-reig. La cita gastronòmica tindrà lloc a les 8 del vespre d’aquest divendres al pavelló d’Esports on els assistents podran degustar les propostes de diverses food trucks que hi haurà instal·lades al recinte.

El regidor de Festes de Puig-reig, Cristian Pérez, ha destacat que els veïns del municipi berguedà i els visitants podran tastar diferents entrepans fets amb producte del porc i creps de postres, gaudint alhora "d’un vespre distès", ja que durant el sopar es posarà música d’ambient. A més, hi haurà una barra de begudes, a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern.

Els organitzadors es mostren satisfets de poder recuperar l’activitat de la Cuina del Porc, que l’any passat i l’altre va haver-se de suspendre degut a les mesures sanitàries de la pandèmia, però que va estrenar-se l’any 2020 amb "una molt bona resposta del públic".

A la mitjanit, hi haurà ball de nit, amb la col·laboració dels Diables del Clot de l’Infern, amb un preu de 3 euros l’entrada.

Elaboració d’embotits

Una altra de les propostes que es va haver de cancel·lar l’any passat va ser la demostració d’elaboració artesana d’embotits de diumenge al matí, que en aquesta edició també es recupera. "Estem molt agraïts amb els veïns de Fonollet i de Cal Marçal, que són persones grans que fa anys que col·laboren voluntàriament a La Corrida, i que han volgut seguir oferint aquesta demostració de com s’elaboraven tradicionalment els embotits després de la pausa per la Covid", ha fet valdre Pérez.

"La demostració permet que la gent jove del municipi que no ho ha viscut vegi in situ com es feien antigament aquests productes", segons ha destacat el regidor. "Però també que les persones grans revisquin aquell record", ha dit Pérez.

El porc és un dels elements tradicionals del programa d’actes de la festa. La celebració a l’entorn del porc del diumenge, dia fort de La Corrida, començarà a les 9 del matí i inclourà un esmorzar popular gratuït amb botifarra, pa i vi, la demostració d’elaboració d’embotits, que fan els veïns de Cal Marçal i Fonollet, així com també la mostra d’oficis tradicionals de la terra, la mostra d’embotits, alimentació i productes d’artesania, i el joc de La Burra Tomassa a la parada de La Corrida, a la plaça Nova.