L’oposició de Bagà s’uneix per aturar l’obra a la plaça Porxada

L’oposició a l’Ajuntament de Bagà s’ha unit per exigir al govern la paralització de l’inici de les obres de la plaça Galceran de Pinós, coneguda com a plaça Porxada, fins que no es disposi d’un nou projecte. Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills han sol·licitat aquesta setmana un ple extraordinari i aquest dijous el govern els ha donat data: dimecres, 25 de gener, a les 10 del matí. L’oposició està a favor de reformar la plaça, però en contra del projecte que té sobre la taula el govern de Junts.

El projecte de remodelació es va aprovar l’octubre passat amb la previsió que les obres s’iniciessin abans d'acabar el 2022 i s’enllestissin al juny que ve. De moment, les obres no han començat i l’oposició ho vol evitar. S’han endarrerit, segons el regidor d’Urbanisme Marc Camps, perquè «l’empresa adjudicatària no havia valorat la part de renovació de serveis, que s’afegeix a la remodelació de la plaça». Ha presentat al·legacions i no ha signat el contracte. «Però tenim l’empresa que va quedar en segon lloc, de moment, el concurs no està desert», diu Camps.

L’actuació de millora que planteja l’equip de govern contempla que els porxos de la part de baix quedin més integrats a l’espai central de la plaça, que es rebaixi a l’altura dels porxos. Eliminar els graons i estar al mateix nivell. I pel que fa als porxos de la part de dalt, unificar-los amb una bancada que doni un accés més continu que el que té actualment amb dos trams d’escala. Es preveu arreglar el paviment, sent igualment de lloses de pedra. El projecte d’urbanització de la plaça Porxada té un cost de 398.000 euros i 44.000 més per fer nou el servei de xarxa d’aigua i el de clavegueram, així com deixar previst la fibra òptica, el soterrament de l’enllumenat i la baixa tensió.

El regidor a l’oposició Pep Llamas (Bagà Endavant) considera que el projecte «no s’ha fet bé». Assegura que «cal actuar a la plaça» però «amb un bon estudi tècnic». A més, critica que amb el retard de l’inici de l’obra «si no s’acaba al juny, no es pot disposar de l’ajut del PUOSC per finançar-la». Bagà Endavant, junt amb Compromís per Bagà i el regidor no adscrit, aprofiten la situació per demanar que s’aturi un projecte «que compta amb oposició veïnal». Amb un total de 6 regidors (3 de Compromís per Bagà, 2 de Bagà Endavant i 1 regidor no adscrit) tenen majoria davant de l’alcalde i els regidors del govern (en total, 5).

Reunió informativa ciutadana i projectes que arribaran al ple

Aquest divendres, a les 8 del vespre al Casal de la Vila de Bagà, es farà una reunió informativa ciutadana prèvia al ple. Els altres punts que es tractaran a l’assemblea i que l’oposició portarà també al ple són: acabar d’enllosar el pont de la vila, solucionar els fums de la caldera de biomassa, crear una comissió de festes i una per renovar els actes medievals, ampliar la plantilla de la brigada, adequar el local social de Terradelles, traslladar l’illeta de residus, arranjar i fer segura la Via del Nicolau i modificar el pressupost per ajustar-lo a aquestes necessitats.

Són vuit projectes que l’oposició demana al govern «que executi en un termini de quinze dies», sinó, Bagà Endavant, Compromís per Bagà i el regidor no adscrit amenacen amb prendre mesures: «Ens plantejarem la retirada de sou de l’equip de govern, per exemple, o tot i que la moció de censura a quatre mesos de les eleccions no ens porta enlloc, és una via més que tenim».