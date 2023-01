Des de fa més de 150 anys el diumenge després de Sant Antoni, a Puig-reig, celebren La Corrida. L’edició de 2023 recupera tots els actes suspesos o que van haver d’adaptar-se durant la pandèmia.

Després de les edicions de la Covid, el programa d’actes de La Corrida recupera la normalitat. Contents?

Estem molt contents. Aquest any tornem a viure La Corrida com abans de la pandèmia, la comissió de la festa ha tingut la mateixa il·lusió per tornar-ho a preparar tot i no és fàcil quan has deixat de fer coses durant un temps. Des d’un primer moment, ja vam començar a parlar d’aquells actes que s’havien suspès o restringit per plantejar tornar-los a fer, i la veritat és que va ser molt fàcil. Mai hi ha hagut dubtes.

Una de les apostes és La Corrida infantil. Què en destaca?

Abans del 2020, els divendres es feien passejades amb rucs, mules i ponis amb els nens i nenes, però va ser aquell any quan vam decidir fer el canvi cap a una Corrida Infantil que imita la cercavila dels grans i en té tots els elements. Tant la comissió, com l’Ajuntament, com les escoles, ho van veure amb bons ulls i penso que és una activitat que ha arribat per quedar-se. Aquest any hi hem afegit l’Escola de Música de Puig-reig, que hi participarà com a banda, i els gegants de l’Escola Alfred Mata, a més dels joves de l’institut que faran l’acompanyament als infants de cicle mitjà i superior de les escoles del poble.

A més, recuperen la Cuina del Porc.

La idea de la Cuina del Porc versionada amb les food trucks es va fer també per primera vegada el 2020. És un format molt diferent a la Cuina del Porc que es feia antigament, però qualsevol festa s’ha d’adaptar a les noves generacions. L’objectiu és el de qualsevol àpat popular, que sigui un punt de trobada social, en aquest cas amb l’excusa de La Corrida.

Diumenge també hi haurà la demostració d’elaboració d’embotits i les parades d’alimentació i artesania a la Plaça Nova...

Sí. Valorem molt positivament que els veïns de Fonollet i Cal Marçal hagin volgut reprendre aquesta demostració d’elaboració d’embotits tal com es feia abans. Estem parlant de persones més aviat grans, que ens ensenyen com tradicionalment elaboraven la carn, corríem el risc que ja no ho poguéssim ensenyar més als visitants. Però vam parlar amb ells i ho van voler entomar, per tant, molt bé.

Justament aquests veïns rebran una de les plaques de reconeixement de La Corrida per la seva vinculació a la festa.

Exacte. Aquest any una de les plaques de reconeixement va cap als veïns de Fonollet i de Cal Marçal perquè fa anys que col·laboren amb la festa, i què més que agrair-los que col·laborin voluntàriament i altruistament amb un granet de sorra que, per Puig-reig, és molt gran.

Centralitzen les activitats de dissabte al circuit de La Corrida. El canvi es va fer l’any passat i han decidit mantenir-lo, oi?

L’any passat vam fer l’aposta de fer el raid social, les passejades amb ruc per a infants i l’espectacle de doma de dissabte al matí al circuit de La Corrida en comptes del centre del poble. Va ser una aposta que ens feia com mitja por perquè ho trèiem del centre del poble per passar-lo als afores, això sí entre cometes, perquè són tres minuts caminant. L’any passat, un cop es va acabar el dissabte, ja teníem clar, tant des de l’Ajuntament com des de la comissió, que ho mantindríem. És un espai molt més ampli i molt més segur per a l’animal i la persona.

El plat fort és diumenge amb la cercavila de cavalleries i xarrets i les curses de la tarda. Quines expectatives de públic tenen?

Les expectatives són altes perquè d’ençà que vam sortir de la pandèmia, qualsevol acte o festa que hem proposat, nosaltres o les entitats, la resposta de la gent ha estat molt positiva. Això vol dir que els anys de la Covid tot això s’ha trobat a faltar. El 2022 ja vam tenir una afluència molt bona, així que aquest any, que portem una festa millorada en qualitat i la pandèmia ha quedat enrere, esperem que tingui arribada i que vingui no només gent de Puig-reig, sinó de la comarca i d’arreu.

La ressaca postpandèmia planteja certes dificultats a l’hora de trobar animals per a la festa.

Sí, sabem que en una festa com La Corrida els protagonistes són els animals, però aquests venen de diferents empreses i persones, i entenem perfectament que van haver de renunciar-hi per sobreviure durant la pandèmia, ja que els animals per tenir-los necessiten estar ben cuidats.

També hi ha altres festes els mateixos dies, tot i que penso que des de La Corrida hem de ser realistes, i saber on són les nostres possibilitats, quant a nombre d’animals i carruatges.

Les curses, en canvi, tenen bona requesta. Per què?

Sí, crec que ho hem treballat bé. Va haver-hi algun any que semblava que les curses no acabaven de fluir, però ja l’any passat vam tenir una participació excel·lent.

Els actes paral·lels tenen un pes important al programa.

Sí, al final La Corrida no és només la cercavila, sinó que comença dies abans amb la ratificació dels banderers, la representació del Conte de La Corrida, actes a la biblioteca, el ral·li fotogràfic, balls, àpats, entre altres. Es mantenen activitats de ja fa temps amb una aposta clara per la qualitat.

Què n’espera d’aquest cap de setmana?

Estic força il·lusionat perquè, malgrat la pandèmia, hem anat treballant i millorant coses, i n’estem recollint els fruits. Espero que vinguin a gaudir-ne moltes persones, perquè coneguin Puig-reig i com a recompensa a l’esforç que fan les persones de la comissió.