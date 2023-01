La Corrida de Puig-reig mourà diumenge 25 carruatges guarnits i uns 100 animals (cavalls, rucs, mules i ponis) en la seva popular cercavila. Segons Joan Soler, president de la comissió de la Corrida, és una xifra similar a la de l’any anterior si bé cau respecte a abans de la pandèmia.

Després d’uns anys de fortes restriccions per la Covid, les celebracions populars van recuperant la normalitat. Però un cop superades les mesures per evitar els contagis, algunes festes ara pateixen altres conseqüències. "Molta gent no ha pogut mantenir els animals després de dos anys", ha explicat Soler.

"A La Corrida una de les persones que cada any portava 25 mules per tibar dels carros s’ha quedat amb 10", ha apuntat el president de La Corrida.

Per això, si el nombre de carros tibats per animals era de 40 el 2020, ara és de 25. "Tothom busca animals i no n’hi ha, se’ls han hagut de treure pel tema del cost alimentari", ha subratllat també Joan Soler. La Corrida coincideix, a més, amb altres celebracions dels traginers que es fan aquest cap de setmana com els Tres Tombs d’Igualada, el que dificulta aconseguir més animals.

Tot i així, Joan Soler s’ha mostrat satisfet de que la programació de la festa hagi recuperat la normalitat amb tots els actes, després de dues edicions adaptades a la Covid. «Estem contents de recuperar la festa tal i com era», ha valorat.

La cercavila recorrerà el centre de la població en una rua que començarà a dos quarts de 12 del matí, després de lliurar els estendards als banderers. Durant el matí també es farà el tradicional joc de les cintes, on els genets han de demostrar sense aturar-se les seves habilitats arribant a agafar amb un punxó una de les anelles amb cintes de colors col·locades en alçada. En acabar, hi haurà audició de sardanes a la plaça de la Creu.

A les curses de la tarda està previst que hi participin uns 35 animals, rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura raça anglès, entre altres. «Hi ha 2.000 euros en premis i això fa que sigui participada», segons ha assenyalat el president de La Corrida.

Un altre dels actes de la festa lligada a Sant Antoni Abat que comptarà amb bestiar és la17a edició del raid social, que tindrà uns 25 cavalls. Aquesta activitat, juntament amb les passejades en ruc i l’espectacle de doma, es farà dissabte en la ubicació que va estrenar-se l’any passat: la zona del circuit de La Corrida, a tocar del camp de futbol, i que diumenge també acollirà les curses.