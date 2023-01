A l'Alt Berguedà la neu ha deixat imatges bucòliques, com a la zona de Saldes, als peus del Pedraforca. Tot i que entre ahir al vespre i aquesta nit han caigut uns tres centímetres de neu, el vent se l'ha endut pràcticament tota. A les zones obagues, aquest matí encara hi ha presència de neu, però als indrets on fa sol en queda poca.

A Guardiola de Berguedà i Bagà va començar a nevar amb força ahir al vespre, però la nevada no ha tingut continuïtat tota la nit i s'han llevat amb neu testimonial. Igual que a la Pobla de Lillet, on va nevar aproximadament de les 8 a les 12 de la nit però no ha agafat gruix. Al centre del poble aquest matí hi ha carrers amb restes de neu i també clapes de gel. Sí que hi ha hagut algunes afectacions en carreteres secundàries, que ha fet suspendre línies de transport escolar. I a la nit, algunes incidències en la recollida de les escombraries. La neu i el glaç a l'alt Berguedà fan suspendre línies del transport escolar amb 63 alumnes afectats